Анорексия у собак

Анорексия — это опасное состояние у людей, отмеченное упадком аппетита или отказом принимать пищу. Оно связано с эмоциональными и психическими расстройствами. Собаки известны как существа, которые очень любят еду, они готовы все что угодно сделать за вкусненький кусочек и всегда очень волнуются, когда дело касается еды. Поэтому у собак очень редко возникают состояния, подобные анорексии, или любые другие проблемы с аппетитом.

Как и у людей, во многом эта проблема носит поведенческий характер. У людей анорексия нередко возникает как результат психологических неприятностей и стресса и может иметь как генетическую предрасположенность, так и происходить из различных физиологических и медицинских причин.

Диагностирование анорексии достаточно затруднительно, поскольку обычно имеется огромное количество факторов, приводящих к этому расстройству. Аналогичным образом дело обстоит и у собак в тех редких случаях, когда у них возникает анорексия или схожее состояние.

У собак есть два типа анорексии. Псевдоанорексия, при которой собака испытывает голод, но не может есть ввиду физических проблем с потреблением и перевариванием пищи. И настоящая анорексия, при которой у собаки пропадает аппетит или желание потреблять пищу. При этом голод у собаки может присутствовать, и все же она будет отказываться от еды.

Если собака не притрагивается к пище, это вызывает беспокойство у хозяина. Когда собака в течение нескольких дней демонстрирует пониженный аппетит, это становится причиной для осмотра, а иногда и визита к ветеринару.

Псевдоанорексия может иметь причиной проблемы с зубами или пастью, боль при жевании или глотании, различные воспалительные процессы или непроходимость пищевода. Все эти проблемы потребуют вмешательства ветеринара.

Причиной анорексии могут быть сильный эмоциональный стресс, телесная боль, расставание с человеком, скука, страх или депрессия. Боль, вызванная каким-либо заболеванием, может привести к ухудшению аппетита. Потеря обоняния не позволит собаке правильно воспринимать запахи, и она может не понимать, что именно ей нужно есть. К аналогичным эффектам могут привести побочные эффекты некоторых лекарств. В любом случае собаку следует показать ветеринару, чтобы он провел общий осмотр и сделал анализ крови и мочи.

После того, как врач отметет все возможные физиологические причины, но собака по-прежнему будет отказываться от пищи, станет ясно, что вы имеете дело с поведенческими и эмоциональными проблемами. Для того, чтобы улучшить ситуацию, попробуйте давать собаке домашнюю еду с самыми любимыми ею вкусностями, причем давайте пищу теплой. Найдите место в доме, где собаку ничто не будет отвлекать от еды. Заберите еду и верните ее, чтобы вызвать в собаке чувство любопытства. Попробуйте выяснить, в какое время дня ваша собака предпочтет есть. Пробудите аппетит в собаке посредством долгой прогулки, дрессировкой или игрой.

Ветеринар, обнаружив у собаки анорексию, обычно назначает средства для стимулирования аппетита. Обеспечьте собаке предельный покой во время потребления пищи. Если в доме есть другие животные, то дайте животному с анорексией возможность есть в одиночестве. Практика показывает, что все эти усилия с течением времени дают свой эффект, имея в качестве союзников инстинкты и природное стремление собаки к вкусностям.

Фото: medhom.ru