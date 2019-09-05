Как остановить кровь из когтя у собаки

Для любого ответственного хозяина невыносимо видеть своего питомца страдающим от боли, а один только вид крови вынуждает сердце учащенно биться. Если под когтями собаки появляется и течет кровь, то действовать нужно быстро. Повреждение когтей или пальцев, болезненное и тяжело заживающее, приведет к тому, что животному будет больно наступать на лапу, что существенно ухудшит качество его жизни. Это человек может лечь на диван и не вставать с него неделями, собака же хочет бегать, прыгать, вынюхивать и гонять кошек. А для всего этого необходимы здоровые лапы.

Одной из самых распространенных причин кровотечения когтей является ошибка хозяина при их стрижке. В отличие от человеческого ногтя, собачьи когти толстые и имеют "пульпу" с пролегающими в ней кровеносными сосудами. Если поторопиться, не быть достаточно внимательным и осторожным, то можно обрезать их слишком коротко. Многие собаки не любят процедуру стрижки когтей и могут дергаться, лезть мордой или любым другим способом мешать хозяину в этом ответственном деле и если вы порежете собаку, крови при этом может быть довольно много, и с визгом удирающий от вас пес оставит за собой кровавый след по полу и мебели. Если отвлечься от этого, то повода для паники нет.

Читайте также: Как чистить уши собаке

По истечении нескольких минут кровь остановится. Ранку нужно будет тут же обработать. Намочите чистую тряпочку в мыльном растворе или слабом антисептическом препарате, приложите к ранке. Это не только смоет кровь, но и не даст бактериями распространиться, уменьшая риск инфекции. Не следует позволять собаке лизать и чесать поврежденный коготь, так как это может привести к заражению. Если собака будет настаивать на своем желании лизать ранку, придется надеть на нее ограничивающий конус. При продолжительном кровотечении можно использовать любое способствующее свертыванию крови средство для внешнего применения. В первые дни после получения травмы нужно ограничить прогулки и быть готовыми к тому, что по возвращении с них процедуру обработки поврежденных когтей придется повторить снова.

Читайте также: Ошейник может нанести вред собаке

Для того, чтобы избежать подобной неприятной ситуации, нужно всегда использовать только специальные ножницы для стрижки собачьих когтей, позволяющие одним нажатием отстричь самый толстый из них и сводящие шанс травмировать собаку к минимуму. Если ваше животное плохо переносит процедуру даже с использованием специальных ножниц, то воспользуйтесь услугами помощника или нескольких, которые будут держать собаку. Лучшим положением для стрижки когтей, если ваша собака крупная, будет присесть возле нее и просунуть лапу под своей рукой, обеспечивая дополнительную фиксацию.

Читайте также: Как узнать, что собака заболела