Мифы о животных, которые стоят вам денег

Владельцы животных любят давать советы друг другу. С одной стороны, такой совет может быть полезен, с другой стороны, нередко он может содержать поверхностное мнение, пересказ очередного мифа о домашних питомцах. Таких мифов имеется бессчетное множество, и некоторые из них стали такими популярными, что проникли в массовое сознание и популярную культуру. Уверенность в некоторых мифах может стоить владельцам животных немалых денег.

Миф: мое животное должно принести, по крайней мере, один приплод, прежде чем я стерилизую его.

В действительности же, если у вас есть возможность обеспечить питомцу нормальное вынашивание и рождение детенышей и вы уверены, что найдете владельцев для котят или щенков, тогда можно позволить животному принести приплод и разделить радость обладания животными с другими людьми. Если же уверенности в этом у вас нет или вы просто не хотите иметь дело с котятами и щенками, то лучше стерилизовать животное до первой течки или, что касается самцов, в возрасте около года. В стерилизации есть множество преимуществ. Стерилизация благотворно сказывается на здоровье животного, позволяет избежать многих инфекций мочевыводящих путей и некоторых других проблем со здоровьем.

Миф: животные могут переваривать любую здоровую человеческую пищу.

В действительности многие продукты, полезные и приятные для человека, могут быть опасны для животных. Большинство владельцев собак знают, что шоколад ядовит для них. Для человека же содержащиеся в шоколаде антиоксиданты и флавоноиды чрезвычайно полезны, так как помогают устранить вред, наносимый клеткам свободными радикалами. Но метилксантины, которые также имеются в шоколаде (кофеин и теобромин), настолько токсичны для собачьего организма, что даже маленький кусочек его может привести в случае с некоторыми маленькими и особо чувствительными питомцами к смертельному исходу. Все собаки любят куриное мясо и кости. Но полые птичьи кости из крыльев и лап могут расщепиться и травмировать пищевод и желудок собаки острыми частями. Считается, что кошки любят молоко, но в действительности у многих взрослых кошек имеется непереносимость лактозы. Если они будут регулярно потреблять молочные продукты, у них могут возникнуть диарея и тошнота. Тунец в кошачьей еде совсем не то же самое, что тунец, приготовленный для человека. Если кошка будет есть много тунца в человеческой пище, то у нее может возникнуть стеатит. Авокадо, чеснок, виноград, лук, сливы, сырые яйца, мясо и рыба, персики и многое другое из человеческого рациона нельзя ни в коем случае давать собакам. В противном случае можно столкнуться с дорогостоящим визитом к ветеринару.

Миф: кошки всегда приземляются на лапы.

В действительности кошки не обладают этой супергеройской способностью. Несмотря на множество историй о том, как кошки выживают после падения с большой высоты, это всего лишь единичные случаи, имевшие сопутствующие благоприятные обстоятельства. Чаще всего падение с большой высоты означает для кошки самое меньшее переломанные лапы, которые потом придется очень долго и тяжело лечить. Падение с небольшой высоты также может оказаться опасным для животного, потому что ему требуется определенное время в воздухе для того, чтобы развернуться лапами к земле. При этом кошки — гордые создания и даже с переломанными костями могут стараться вести себя как будто у них все в порядке. Если ваша кошка упала с большой высоты, пусть даже и приземлилась на лапы, то следует внимательно наблюдать, если она начнет отказываться от еды, демонстрировать агрессивность без причины, постоянно лизать или чесать одно и то же место, придется обратиться к ветеринару. Намного дешевле будет иметь прочную сетку на окнах.

Миф: если у собаки теплый нос, то она болеет.

В действительности нет никаких доказательств того, что теплый собачий нос служит признаком болезни. В зависимости от активности животного, его настроения, температуры воздуха и многого другого, нос у собаки может стать теплым по причинам, ускользающим от человеческого внимания. Пугаться этого не стоит. Нужно наблюдать и только в том случае, если нос будет теплым и сухим постоянно, обратиться к ветеринару.

Фото: legkovmeste.ru