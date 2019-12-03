Что нужно знать об уходе за глухой собакой

Собака может потерять слух после травмы уха или какого-либо ушного заболевания. Обычно слух собаки несколько ухудшается с возрастом, но в редких случаях она может и полностью лишиться его, постарев. Первым признаком проблемы со слухом будет то, что собака не реагирует на дверной звонок или выглядит испуганной при пробуждении. Если вы подозреваете, что у вашей собаки проблемы со слухом, следует побывать у ветеринара. Возможно, речь идет об обратимом изменении. Или в ушном канале животного скопилась сера и ее просто нужно вычистить. Если же ваша собака все же лишилась слуха, то все равно остаются способы коммуникации с ней. Слова для собаки менее важны, чем язык тела и запахи. Собака может адаптироваться к потере слуха, если хозяева помогут ей и обеспечат коммуникацию с ней другими способами.

Признаки того, что у вашей собаки имеются проблемы со слухом: трудность в пробуждении и недоумение после него, отсутствие реакции на громкие звуки, лай других собак, ответа на кличку или команду, неподвижность ушей, не двигающихся, чтобы улавливать звуки, беспричинный настойчивый лай.

Причинами потери слуха могут быть врожденные дефекты, которые особенно часто возникают у таких пород, как далматинцы, английские сеттеры, австралийские овчарки и джек-рассел-терьеры. Считается, что собаки с белой шерстью более расположены к потере слуха. Также собака может стать глухой по вине различных травм головы или уха, запущенных инфекций, при которых внутренние структуры могут быть повреждены деятельностью патогенных микроорганизмов. Причиной глухоты может стать отравление или проблемы с нервной системой. Самой простой причиной является скопление ушной серы и образование пробки, которая легко вычищается.

Если собака стала глухой, необходимо по-новому организовать коммуникацию с ней. Это понадобится для того, чтобы убедиться, что животное не окажется в пугающей его или опасной для него ситуации.

Поскольку собаки не считают самым важным вербальное общение, они легко могут приспособиться к другим способам коммуникации. Обычно во время дрессировки собаку учат выполнять команды не только по голосовой команде, но и по жестам. Таким же способом, по жесту, можно научить ее выполнять и многие другие требуемые хозяином действия, которые обычно выполнялись по команде голосом. Некоторые владельцы глухих собак используют фонарики для того, чтобы привлекать внимание животных. Также будет полезным и нечто сильно и приятно пахнущее, запах еды или дезодоранта. Одним из лучших выходов будет приобретение вибрирующего ошейника. Не нужно путать их с ошейниками, которые бьют собак током. Вибрирующий ошейник легко трясется, и этого обычно достаточно, чтобы привлечь внимание собаки. Можно приучить собаку соотносить вибрацию ошейника с какой-либо командой, например, с командой "стоять".

Фото: otvetclub.com