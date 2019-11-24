Почему собаки едят траву?

Несмотря на то, что собаки живут рядом с человеком на протяжении многих тысячелетий, мы до сих пор знаем удивительно мало об их привычках. Например, нам точно неизвестно, почему собаки едут траву. Есть множество предположений, и некоторые из них выглядят весьма разумно.

Наследие диких предков

Существует целое течение в кормлении собак "сырая диета". Это существенный шаг в сторону от сухого корма в направлении сбалансированной диеты из сырого мяса, костей и овощей. Идея заключается в том, чтобы кормить собаку тем, что ели ее далекие предки в дикой природе и что едят ее не менее дикие дальние родственники в наши времена. При этом подразумевается, что собака должна получать траву. В дикой жизни, поймав, предположим, кролика, родственники собаки пожирали его целиком, вместе с желудком и кишечником, в которых нередко оставалась съеденная добычей трава и в немалых количествах. Другим возможным объяснением является то, что собаки едят траву для того, чтобы получить жесткую и грубую пищу, полезную для пищеварения.

Природное лекарство

Все владельцы собак знают, что происходит после того, как собака наестся травы — ее начинает тошнить. Считается, что трава может выступать в качестве натурального средства для очистки желудка от нежелательных, вредных и токсичных веществ. Но собаку далеко не всегда тошнит после того, как она съест траву. Это происходит примерно в четверти всех эпизодов поедания травы. Среди других предположений — собаки едят траву, чтобы облегчить боли в желудке, сбалансировать диету или прогнать паразитов.

Извращение вкуса

Известно, что беременные могут испытывать тягу к самой странной пище и сочетаниям продуктов. Иногда такое же может произойти и с собакой. Более того, у животного может возникнуть состояние неестественного желания есть то, что и вовсе в пищу непригодно. Этот феномен достаточно распространен, но причины его остаются неизвестными. Среди предположений: попытка устранить возникший дефицит некоторых веществ, способ избавиться от паразитов и очистить от них желудок. Некоторые специалисты предполагают, что поедание травы может быть моментом исследования мира, как у маленьких щенков, закрепившимся навыком, ставшим привычкой. Также считается, что собака может есть траву, если находится в состоянии стресса. Повторяющиеся жевательные движения могут действовать на собаку успокаивающе.

Обычно ветеринары рекомендуют не беспокоиться, если собака ест траву, так как та только в редких случаях может причинить вред пищеводу или желудочно-кишечному тракту. Но большое количество съеденной травы может закупорить кишечник, чего нельзя допускать. Если собака постоянно стремится есть траву, убедитесь, что она получает правильное питание, и не забывайте регулярно давать ей средства против глистов.

Фото: tailandfur. com