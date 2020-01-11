Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Воробьи наверно самые узнаваемые птицы в нашей стране. Куда не глянь, везде можно встретить этих маленьких проныр. Они легко приручаются и являются чрезвычайно любопытными. Они всегда находятся рядом с человеком и не прочь поживится на том, что оставляют после себя люди. Но эти птички довольно интересны и сейчас мы узнаем о них подробнее.
- Мир воробьев достаточно многообразен, но в России обитает всего два вида этих птичек. Один вид называется домовой, а второй — полевой. Так вот в городах как правило встречаются домовые воробьи.
- В целом на планете живет около миллиарда птиц, которые объединены в понятие воробьи.
- Воробей — это небольшая птичка, обычно вес воробья составляет тридцать грамм. Но есть и настоящие малыши. Например, корольки принадлежащие воробьевым, весят десять, двенадцать грамм.
- Интересно, мы привыкли, что воруют мелкие блестящие предметы исключительно сороки. Но оказывается, что этим не прочь побаловаться воробей. Они тоже склонны к собирательству разных блестяшек.
- Если воробей будет жить в неволе и за ними будут хорошо ухаживать, то эта птичка сможет прожить десять лет. Но в природе ее век очень короткий и мало кто переживает даже одну холодную зиму.
- У этой небольшой птички в груди находится настоящий реактор. Во время полета, сердце воробья может биться с частотой в тысячу ударов в минуту.
- По соседству с человеком воробьи обосновались еще десять тысяч лет назад.
- Воробьи очень преданные птицы. Они предпочитают создавать пару на всю жизнь. И очень тяжело переносят потерю партнера.
- Воробей в отличии от других своих собратьев не способен долго находиться в воздухе. Обычно воробей может лететь не более двадцати минут. Если заставить его лететь дольше, то он скорее всего погибнет.
- Как и другие птицы на полет воробей затрачивает колоссальное количество энергии. Поэтому без пищи эта птичка не сможет прожить и двух дней.
- Воробей устроен так, что совершенно не может ходить. Но это не беда, он способен передвигаться маленькими короткими прыжками.
- Удивительный факт, но примерно через десять дней после того как птенец воробья вылупится из яйца, он уже будет способен летать.
- Воробьи откладывают всего два или три яйца в течении года. Все зависит от окружающего климата. Чем теплее, тем больше яиц.
- Оказывается, в Северной Америке воробьев не было. Попали они на континент лишь в 1960 году, когда их завезли из Англии.
- Это невероятно, но в шее воробья находится в два раза больше позвонков, чем в шее жирафа.
- Интересно, но температура тела воробья примерно сорок четыре градуса.
Фото: mamabook. com.ua