Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!

Воробьи наверно самые узнаваемые птицы в нашей стране. Куда не глянь, везде можно встретить этих маленьких проныр. Они легко приручаются и являются чрезвычайно любопытными. Они всегда находятся рядом с человеком и не прочь поживится на том, что оставляют после себя люди. Но эти птички довольно интересны и сейчас мы узнаем о них подробнее.

Мир воробьев достаточно многообразен, но в России обитает всего два вида этих птичек. Один вид называется домовой, а второй — полевой. Так вот в городах как правило встречаются домовые воробьи.

В целом на планете живет около миллиарда птиц, которые объединены в понятие воробьи.

Воробей — это небольшая птичка, обычно вес воробья составляет тридцать грамм. Но есть и настоящие малыши. Например, корольки принадлежащие воробьевым, весят десять, двенадцать грамм.

Интересно, мы привыкли, что воруют мелкие блестящие предметы исключительно сороки. Но оказывается, что этим не прочь побаловаться воробей. Они тоже склонны к собирательству разных блестяшек.

Если воробей будет жить в неволе и за ними будут хорошо ухаживать, то эта птичка сможет прожить десять лет. Но в природе ее век очень короткий и мало кто переживает даже одну холодную зиму.

У этой небольшой птички в груди находится настоящий реактор. Во время полета, сердце воробья может биться с частотой в тысячу ударов в минуту.

По соседству с человеком воробьи обосновались еще десять тысяч лет назад.

Воробьи очень преданные птицы. Они предпочитают создавать пару на всю жизнь. И очень тяжело переносят потерю партнера.

Воробей в отличии от других своих собратьев не способен долго находиться в воздухе. Обычно воробей может лететь не более двадцати минут. Если заставить его лететь дольше, то он скорее всего погибнет.

Как и другие птицы на полет воробей затрачивает колоссальное количество энергии. Поэтому без пищи эта птичка не сможет прожить и двух дней.

Воробей устроен так, что совершенно не может ходить. Но это не беда, он способен передвигаться маленькими короткими прыжками.

Удивительный факт, но примерно через десять дней после того как птенец воробья вылупится из яйца, он уже будет способен летать.

Воробьи откладывают всего два или три яйца в течении года. Все зависит от окружающего климата. Чем теплее, тем больше яиц.

Оказывается, в Северной Америке воробьев не было. Попали они на континент лишь в 1960 году, когда их завезли из Англии.

Это невероятно, но в шее воробья находится в два раза больше позвонков, чем в шее жирафа.

Интересно, но температура тела воробья примерно сорок четыре градуса.

Фото: mamabook. com.ua