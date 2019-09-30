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Автор Сергей Бухранский

Секреты пернатого мира: интересные факты о птицах

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Птицы — удивительные существа. С древности люди восхищались возможностями этих животных. Трудно найти на земле более свободное существо чем птица. Даже самая маленькая представительница вида, может в мгновение ока перемещаться туда, куда ей угодно. Люди не только восхищались птицами, а сами пытались взмыть в небо и руководствуясь тем, что это возможно, сегодня мы способны летать, хоть и на аппаратах, которые похожи на птиц. Но не все птицы летают. Эволюция лишила некоторые виды этой возможности, да и домашние птицы уже с помощью людей лишились привилегии бороздить воздушную среду. Давайте узнаем, что особенного скрывается за таким определением, как птица.

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  • Естественно, как и везде, в природе надо платить за предоставленные возможности. Птицы заплатили высокую цену. Чтобы летать им пришлось сбросить лишний вес, причем это касается всех органов. Кости птиц очень хрупкие и полые, даже от мочевого пузыря им пришлось отказаться.
  • На полет даже самой маленькой и лёгкой птички затрачивается колоссальная энергия. Поэтому природа сделала так, что обмен веществ у птиц происходит быстрее, чем у других животных. А это значит, что птицам требуется значительно больше корма в соотношении с собственным весом, чем животным обитающим на земле.
  • Любопытный факт, оказывается в среднем масса перьев птицы больше чем масса ее костей вместе взятых.
  • В природе существует единственная птичка, которая способна летать задом. И конечно же это колибри.
  • Если взять всех живых существ в природе, то окажется, что такая вещь как обычные перья есть только у птиц. Больше не у одного вида животных перьев не обнаружить.
  • Количество видов птиц в мире огромно. Всего на сегодняшний день на планете насчитывается около десяти тысяч видов различных птиц.
  • Интересно, но если посчитать каких птиц на земле больше всего, то окажется, что это обычная домашняя курица. Подсчитано, что на сегодняшний день на планете живет столько же кур, сколько и людей.
  • Все птицы откладывают яйца. Но размеры их очень разнятся. Например, самыми большими яйцами в мире может похвастаться мадагаскарский эпиорнис, а самые маленькие несомненно откладывает крошка колибри.
  • Известно, что страус очень крупная и сильная птица. При желании страус вполне способен убить человека просто ударив его ногой.

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  • Даже те птицы, которые утратили возможность летать, имеют крылья. Но есть одно исключение. В Новой Зеландии обитает удивительная птица, которую зовут киви. Она кстати символ этой страны. Так вот у этой птицы крыльев нет.
  • Мало кто знает, но в мире существуют ядовитые птицы. И это не редкость. На сегодня обнаружено целых шесть видов ядовитых представителей пернатых.
  • На земле существуют настоящие великаны из мира пернатых, таким представителем является африканский страус. В высоту эта птица может достигать двух метров.
  • На сегодняшний день самый большой размах крыльев у странствующего альбатроса. Он может превышать три с половиной метра. Но в древности на планете жили птицы, размах крыльев которых был вдвое больше. Это хорошо видно по ископаемым костям, найденным палеонтологами.
  • Среди птиц есть настоящие вундеркинды. Самой смышленой птицей считается новокаледонский ворон. Это удивительная птица, которая может сама изготовлять примитивные орудия труда, для того, чтобы добывать себе пищу.

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  • Интересный факт. Оказывается, у птиц две гортани, а не одна, как у всех остальных животных.
  • Мир птиц очень разнообразен. Самой маленькой птицей считается колибри-пчелка. Размер этой птички не превышает пяти сантиметров и весит она всего несколько граммов.
  • Оказывается, что не только цапли могут спать на одной ноге. Такими способностями обладают розовые фламинго.
  • Очень интересно, но такие представители пернатого мира, как дикие гуси и утки способны выдерживать любые морозы, которые могут быть на земле.
  • Поистине, удивительным зрением обладают ястребы. Во время охоты, они спокойно могут разглядеть в густой траве мышь с расстояния в один километр.
  • Даже в скоростных показателях птицы держат рекорд. Например, пикирующий сокол совершенно спокойно развивает скорость в триста километров в час.
  • В тропическом регионе обитает крупная, но нелетающая птица под названием казуар. Эта птица считается очень свирепой и опасной. В случае встречи с человеком она вполне может его сильно покалечить или вообще убить.

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  • Обыкновенный дятел считается большим тружеником, в день он делает около десяти тысяч ударов клювом по дереву.
  • Некоторые виды птиц исчезли с лица планеты благодаря человеку. Так нелетающая птица додо, которая обитала на острове Маврикия, была полностью истреблена первыми переселенцами.
  • Учёные не успокоятся, пока все не выяснят. Например, известно, что больше всего перьев находится на теле шипящего лебедя. Не понятно, как производится подсчет, но известно, что у него двадцать пять тысяч перьев.
  • Самый огромный клюв имеет австралийский пеликан. Он достигает почти полуметровой длины.
  • Среди пернатых есть настоящие полиглоты. Например, серый африканский попугай вполне способен запомнить и повторить более восьмисот слов.
  • Дикие гуси настоящие покорители высоты. Эти птицы способны подниматься на высоту более восьми тысяч метров. При этом они вполне могут перелететь через Гималаи.

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Фото: givnost.ru

Темы птицы животный мир интересные факты
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Секреты пернатого мира: интересные факты о птицах
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