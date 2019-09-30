Секреты пернатого мира: интересные факты о птицах

Птицы — удивительные существа. С древности люди восхищались возможностями этих животных. Трудно найти на земле более свободное существо чем птица. Даже самая маленькая представительница вида, может в мгновение ока перемещаться туда, куда ей угодно. Люди не только восхищались птицами, а сами пытались взмыть в небо и руководствуясь тем, что это возможно, сегодня мы способны летать, хоть и на аппаратах, которые похожи на птиц. Но не все птицы летают. Эволюция лишила некоторые виды этой возможности, да и домашние птицы уже с помощью людей лишились привилегии бороздить воздушную среду. Давайте узнаем, что особенного скрывается за таким определением, как птица.

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Естественно, как и везде, в природе надо платить за предоставленные возможности. Птицы заплатили высокую цену. Чтобы летать им пришлось сбросить лишний вес, причем это касается всех органов. Кости птиц очень хрупкие и полые, даже от мочевого пузыря им пришлось отказаться.

На полет даже самой маленькой и лёгкой птички затрачивается колоссальная энергия. Поэтому природа сделала так, что обмен веществ у птиц происходит быстрее, чем у других животных. А это значит, что птицам требуется значительно больше корма в соотношении с собственным весом, чем животным обитающим на земле.

Любопытный факт, оказывается в среднем масса перьев птицы больше чем масса ее костей вместе взятых.

В природе существует единственная птичка, которая способна летать задом. И конечно же это колибри.

Если взять всех живых существ в природе, то окажется, что такая вещь как обычные перья есть только у птиц. Больше не у одного вида животных перьев не обнаружить.

Количество видов птиц в мире огромно. Всего на сегодняшний день на планете насчитывается около десяти тысяч видов различных птиц.

Интересно, но если посчитать каких птиц на земле больше всего, то окажется, что это обычная домашняя курица. Подсчитано, что на сегодняшний день на планете живет столько же кур, сколько и людей.

Все птицы откладывают яйца. Но размеры их очень разнятся. Например, самыми большими яйцами в мире может похвастаться мадагаскарский эпиорнис, а самые маленькие несомненно откладывает крошка колибри.

Известно, что страус очень крупная и сильная птица. При желании страус вполне способен убить человека просто ударив его ногой.

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Даже те птицы, которые утратили возможность летать, имеют крылья. Но есть одно исключение. В Новой Зеландии обитает удивительная птица, которую зовут киви. Она кстати символ этой страны. Так вот у этой птицы крыльев нет.

Мало кто знает, но в мире существуют ядовитые птицы. И это не редкость. На сегодня обнаружено целых шесть видов ядовитых представителей пернатых.

На земле существуют настоящие великаны из мира пернатых, таким представителем является африканский страус. В высоту эта птица может достигать двух метров.

На сегодняшний день самый большой размах крыльев у странствующего альбатроса. Он может превышать три с половиной метра. Но в древности на планете жили птицы, размах крыльев которых был вдвое больше. Это хорошо видно по ископаемым костям, найденным палеонтологами.

Среди птиц есть настоящие вундеркинды. Самой смышленой птицей считается новокаледонский ворон. Это удивительная птица, которая может сама изготовлять примитивные орудия труда, для того, чтобы добывать себе пищу.

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Интересный факт. Оказывается, у птиц две гортани, а не одна, как у всех остальных животных.

Мир птиц очень разнообразен. Самой маленькой птицей считается колибри-пчелка. Размер этой птички не превышает пяти сантиметров и весит она всего несколько граммов.

Оказывается, что не только цапли могут спать на одной ноге. Такими способностями обладают розовые фламинго.

Очень интересно, но такие представители пернатого мира, как дикие гуси и утки способны выдерживать любые морозы, которые могут быть на земле.

Поистине, удивительным зрением обладают ястребы. Во время охоты, они спокойно могут разглядеть в густой траве мышь с расстояния в один километр.

Даже в скоростных показателях птицы держат рекорд. Например, пикирующий сокол совершенно спокойно развивает скорость в триста километров в час.

В тропическом регионе обитает крупная, но нелетающая птица под названием казуар. Эта птица считается очень свирепой и опасной. В случае встречи с человеком она вполне может его сильно покалечить или вообще убить.

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Обыкновенный дятел считается большим тружеником, в день он делает около десяти тысяч ударов клювом по дереву.

Некоторые виды птиц исчезли с лица планеты благодаря человеку. Так нелетающая птица додо, которая обитала на острове Маврикия, была полностью истреблена первыми переселенцами.

Учёные не успокоятся, пока все не выяснят. Например, известно, что больше всего перьев находится на теле шипящего лебедя. Не понятно, как производится подсчет, но известно, что у него двадцать пять тысяч перьев.

Самый огромный клюв имеет австралийский пеликан. Он достигает почти полуметровой длины.

Среди пернатых есть настоящие полиглоты. Например, серый африканский попугай вполне способен запомнить и повторить более восьмисот слов.

Дикие гуси настоящие покорители высоты. Эти птицы способны подниматься на высоту более восьми тысяч метров. При этом они вполне могут перелететь через Гималаи.

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Фото: givnost.ru