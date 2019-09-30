Секреты пернатого мира: интересные факты о птицах
Птицы — удивительные существа. С древности люди восхищались возможностями этих животных. Трудно найти на земле более свободное существо чем птица. Даже самая маленькая представительница вида, может в мгновение ока перемещаться туда, куда ей угодно. Люди не только восхищались птицами, а сами пытались взмыть в небо и руководствуясь тем, что это возможно, сегодня мы способны летать, хоть и на аппаратах, которые похожи на птиц. Но не все птицы летают. Эволюция лишила некоторые виды этой возможности, да и домашние птицы уже с помощью людей лишились привилегии бороздить воздушную среду. Давайте узнаем, что особенного скрывается за таким определением, как птица.
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- Естественно, как и везде, в природе надо платить за предоставленные возможности. Птицы заплатили высокую цену. Чтобы летать им пришлось сбросить лишний вес, причем это касается всех органов. Кости птиц очень хрупкие и полые, даже от мочевого пузыря им пришлось отказаться.
- На полет даже самой маленькой и лёгкой птички затрачивается колоссальная энергия. Поэтому природа сделала так, что обмен веществ у птиц происходит быстрее, чем у других животных. А это значит, что птицам требуется значительно больше корма в соотношении с собственным весом, чем животным обитающим на земле.
- Любопытный факт, оказывается в среднем масса перьев птицы больше чем масса ее костей вместе взятых.
- В природе существует единственная птичка, которая способна летать задом. И конечно же это колибри.
- Если взять всех живых существ в природе, то окажется, что такая вещь как обычные перья есть только у птиц. Больше не у одного вида животных перьев не обнаружить.
- Количество видов птиц в мире огромно. Всего на сегодняшний день на планете насчитывается около десяти тысяч видов различных птиц.
- Интересно, но если посчитать каких птиц на земле больше всего, то окажется, что это обычная домашняя курица. Подсчитано, что на сегодняшний день на планете живет столько же кур, сколько и людей.
- Все птицы откладывают яйца. Но размеры их очень разнятся. Например, самыми большими яйцами в мире может похвастаться мадагаскарский эпиорнис, а самые маленькие несомненно откладывает крошка колибри.
- Известно, что страус очень крупная и сильная птица. При желании страус вполне способен убить человека просто ударив его ногой.
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- Даже те птицы, которые утратили возможность летать, имеют крылья. Но есть одно исключение. В Новой Зеландии обитает удивительная птица, которую зовут киви. Она кстати символ этой страны. Так вот у этой птицы крыльев нет.
- Мало кто знает, но в мире существуют ядовитые птицы. И это не редкость. На сегодня обнаружено целых шесть видов ядовитых представителей пернатых.
- На земле существуют настоящие великаны из мира пернатых, таким представителем является африканский страус. В высоту эта птица может достигать двух метров.
- На сегодняшний день самый большой размах крыльев у странствующего альбатроса. Он может превышать три с половиной метра. Но в древности на планете жили птицы, размах крыльев которых был вдвое больше. Это хорошо видно по ископаемым костям, найденным палеонтологами.
- Среди птиц есть настоящие вундеркинды. Самой смышленой птицей считается новокаледонский ворон. Это удивительная птица, которая может сама изготовлять примитивные орудия труда, для того, чтобы добывать себе пищу.
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- Интересный факт. Оказывается, у птиц две гортани, а не одна, как у всех остальных животных.
- Мир птиц очень разнообразен. Самой маленькой птицей считается колибри-пчелка. Размер этой птички не превышает пяти сантиметров и весит она всего несколько граммов.
- Оказывается, что не только цапли могут спать на одной ноге. Такими способностями обладают розовые фламинго.
- Очень интересно, но такие представители пернатого мира, как дикие гуси и утки способны выдерживать любые морозы, которые могут быть на земле.
- Поистине, удивительным зрением обладают ястребы. Во время охоты, они спокойно могут разглядеть в густой траве мышь с расстояния в один километр.
- Даже в скоростных показателях птицы держат рекорд. Например, пикирующий сокол совершенно спокойно развивает скорость в триста километров в час.
- В тропическом регионе обитает крупная, но нелетающая птица под названием казуар. Эта птица считается очень свирепой и опасной. В случае встречи с человеком она вполне может его сильно покалечить или вообще убить.
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- Обыкновенный дятел считается большим тружеником, в день он делает около десяти тысяч ударов клювом по дереву.
- Некоторые виды птиц исчезли с лица планеты благодаря человеку. Так нелетающая птица додо, которая обитала на острове Маврикия, была полностью истреблена первыми переселенцами.
- Учёные не успокоятся, пока все не выяснят. Например, известно, что больше всего перьев находится на теле шипящего лебедя. Не понятно, как производится подсчет, но известно, что у него двадцать пять тысяч перьев.
- Самый огромный клюв имеет австралийский пеликан. Он достигает почти полуметровой длины.
- Среди пернатых есть настоящие полиглоты. Например, серый африканский попугай вполне способен запомнить и повторить более восьмисот слов.
- Дикие гуси настоящие покорители высоты. Эти птицы способны подниматься на высоту более восьми тысяч метров. При этом они вполне могут перелететь через Гималаи.
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Фото: givnost.ru