Как правильно чистить лоток кошки

Очистка лотка — одна из самых страшных работ любителей кошек во всем мире. Важно регулярно чистить лоток вашей кошки по двум причинам: никому не нужен вонючий дом, а что еще важнее, никому не нужен больной питомец. Поскольку работа должна быть выполнена, мы расскажем вам, как безопасно чистить лоток вашей кошки.

Необходимо помнить, что кал и моча в лотке могут быть вредными для человека, который ее чистит. Вот почему важно иметь правильные инструменты под рукой.

Перед чисткой обязательно возьмите пару резиновых перчаток и маску. Маска предназначена для снижения риска токсоплазмоза, опасного вируса, которым можно заразиться через экскременты кошек. Еще одно предостережение: если вы беременны, вам нужно найти другого добровольца для этого задания.

Вы должны выкапывать фекалии (или мочу, которая слипается) из ящика вашей кошки, по крайней мере, один раз в день. А чистить ящик лоток своей кошки необходимо один раз в неделю.

Уборка представляет собой выброс старого наполнителя, чистку лотка и добавление нового наполнителя. Если вы используете вкладыш в лотке, снимите вкладыш (помните про перчатки) и поместите все содержимое пакета в мешок для мусора. Возможно, вам придется использовать скребок, чтобы соскрести засохший мусор с коробки. Откройте пакет достаточно широко, чтобы мусор упал внутрь, а не на пол. Маска является ключевой здесь, потому что пыль мусора начнет рассеиваться. Удостоверьтесь, что мешок для мусора завязан, и любой мусор на полу сметен.

Лучшее место, чтобы выбросить отходы вашей кошки — это не мусорки на кухне или в ванной. Лучше всего отнести пакет сразу на улицу и выбросить в контейнер.

Теперь пришло время почистить лоток. Не удивляйтесь, что кот осматривает вашу работу. Он просто проверяет, действительно ли вы используете мыло. Используя перчатки, вымойте лоток изнутри и снаружи с помощью губки, теплой воды и моющего средства для посуды. Другие более жесткие чистящие средства могут быть вредны для вашей кошки. Не чистите лоток на кухне или в ванной. Вы можете использовать раковину для чистки, или еще лучше — вынести лоток на улицу и использовать наполненное ведро водой для чистки. В конце смойте все мыло.

Если вы мыли лоток на улице, можно дать ему высохнуть на воздухе или высушите полотенцем. Добавьте новый наполнитель, достаточно не более 5-6 см.

После того, как вы положите лоток обратно в привычное место, не удивляйтесь, что ваш кот незамедлительно отправится для окончательного осмотра вашей работы.

Фото: fanscat.ru