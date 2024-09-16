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Ирина Гусакова

Оливковое масло для сухой кожи собаки

2:59
Зоосфера » Собаки

Кожа собаки более чувствительна, чем кожа человека. Она должна быть упругой и обеспечивать защиту организма. Если у людей 10-15 кожных слоев, то у собаки таких слоев от трех до пяти. Это делает ее более подверженной различным внешним воздействиям, включая сухость, инфекции и травмы. В холодную зиму собачья кожа может подвергаться сначала холодному ветру на улице, а затем сухому теплу в квартире, что не самым лучшим образом сказывается на ее состоянии.

Оливковое масло для сухой кожи собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, CC BY-SA 4.0

Сухая и шелушащаяся кожа это плохо для человека и еще хуже для собаки. Когда у клеток недостаточно влаги, они уменьшаются в размерах, расстояние между ними становится больше, что делает организм более уязвимым. Клетки кожи, у которых достаточно влаги, имеющие нормальный объем, плотно прилегают друг к другу. Добавление в пищу собаки немного оливкового масла позволит напитать формирующиеся клетки кожи на самым глубинных слоях. Когда эти клетки будут двигаться к поверхности кожи, они будут набирать все больше объема, формируя плотный защитный слой. Для собаки весом около 15 килограммов нужна всего одна чайная ложка оливкового масла в день. Конечно же, ее можно смешать с едой. Не следует ждать мгновенных результатов. Для того, чтобы новые клетки кожи полностью сформировались и достигли поверхностных слоев, потребуется около месяца. Только тогда и станет заметен эффект, положительное воздействие масла на кожу и шерсть животного.

Можно также и наносить масло на кожу собаки, но в небольших количествах. Но масло не должно быть чистым, поскольку такое только загрязнит кожу и сделает ее более пригодной для размножения болезнетворных микроорганизмов. Возьмите чашку воды, растворите в ней пять капель оливкового масла и вотрите состав в кожу и шерсть собаки. После этого вытрите излишки масла бумажным полотенцем. Проводите такую процедуру регулярно. Только помните, что оливковое масло нельзя наносить на поврежденную кожу или ранки, так как это может сделать процесс заживления более долгим.

Оливковое масло очень калорийно. Если вы будете давать его собаке, следите за тем, чтобы она не набрала лишний вес. Также нельзя добавлять оливковое масло в пищу собакам, страдающим от панкреатита. Перед тем, как давать собаке оливковое масло в том или ином виде, следует проконсультироваться с ветеринаром. Оливковое масло имеет возможность абсорбировать растворимые в жирах витамины и создавать их дефицит. Для предотвращения этого следует давать собаке питание, богатое витаминами  A, D и E, а также свежие фрукты, овощи и рыбу.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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