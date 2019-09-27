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Автор Ирина Гусакова

Собаке больно: следите за её поведением и срочно обратитесь к ветеринару

Зоосфера » Собаки

К сожалению, собака не может сказать вам, если у нее что-нибудь болит. В некоторых случаях очевидно, что животному больно, когда у него открытая рана, заметное повреждение или если животное прихрамывает. Но в некоторых случаях повреждение может быть незаметным, но причиняющим собаке страдания.

Собаке больно: следите за её поведением и срочно обратитесь к ветеринару

Собаки по-разному реагируют на боль

Некоторые будут показывать явные признаки недомогания, скулить, искать помощи у человека, а другие будут стоически терпеть. Владельцам собак следует быть чрезвычайно внимательными и наблюдательными для того, чтобы заметить и различить признаки боли у животного.

У собаки есть способы показать вам, что она чувствует себя не очень хорошо. Одним из первых признаков будет изменение в поведении. Обычно спокойная собака может стать агрессивной и может даже попытаться укусить хозяина, когда он будет гладить или осматривать ее, особенно, если его рука приблизится к причиняющему боль месту. Самая миролюбивая собака может демонстрировать агрессию, если будет чувствовать сильную боль. Подозревая, что животное испытывает страдания, осматривайте его с осторожностью. Лучше всего надеть на собаку намордник перед осмотром. Собака может стать яростной или неуправляемой от боли, хуже спать, рычать, лаять, выть или скулить без видимой причины.

Собака может постоянно лизать или чесать причиняющее боль место в попытке уменьшить страдания. Если у нее болят глаза, она будет чесать их, то же самое касается ушей или лап.

Учащенные дыхание и сердцебиение также являются признаком боли у животного. Для того чтобы определить это, следует знать нормальную частоту сердцебиения вашей собаки.

Помимо этого, страдающая собака будет меньше есть и пить. У нее может течь слюна, ее может тошнить.

Если у собаки имеются внутренние боли, она может ложиться, вытянув передние лапы, но приподняв локти, или лежать, стараясь избегать любого движения.

Собаки с болями в суставах или мышцах будут избегать прыжков на любимое кресло, а спуск с лестницы могут вызывать у них настоящий страх.

От боли могут расшириться зрачки у животного.

Если причиной боли является инфекция или другое повреждение таких внутренних органов, как почки или мочевой пузырь, собака может начать делать лужи в доме.

Любое изменение в аппетите собаки, ее поведении, привычках, реакции на любимые игрушки или лакомства, нежелание следовать привычному распорядку указывает на то, что у животного могут быть какие-либо проблемы со здоровьем, а значит, питомец испытывает боль.

Если вы заметите что-нибудь подобное в своем животном без очевидной на то причины, немедленно обращайтесь к ветеринару, так как боль такой силы обычно означает наличие серьезных проблем со здоровьем, требующих лечения.

Все вышеописанные признаки боли в равной мере относятся и к кошкам.

Фото: grodno.in

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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО СОБАКА ЗАБОЛЕЛА?
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