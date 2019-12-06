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Автор Злата Кузнецова

Сноу-шу: кошачья аристократия в ореховых тонах

Зоосфера » Кошки

Редкая, красивая порода кошки Сноу-шу имеет одну отличительную особенность: всегда остается загадкой, какой у нее родится котенок. А если учесть очень строгие стандарты породы, разведение породы становится процессом затруднительным. Сноу-шу переводится как "снежная туфелька". Кошка имеет белые лапки, поэтому считается отдельной породой.

Данная кошка появилась в Америке. В 1960 году женщина, разводившая кошек, заметила у одной кошки белые лапки. Она решила попробовать скрестить сиамскую кошку с американской короткошерстной, но, к сожалению, кошкам не хватило сиамского окраса. Когда она была повязана с сиамской повторно, результат получился положительным.

Стоит отметить, что на выставке породу не приняли, девушка перестала их разводить. Однако другая девушка по имени Вики Оландер стала разводить данную породу.

Тело сноу-шу среднего размера, весит от 4 до 6 кг. Форма головы имеет форму клина, у кошки есть скулы. Уши небольшие, имеют закругленную форму. Нос у кошки с легкой горбинкой. Глаза крупные, имеют синий оттенок. Хвост кошки средней длины, толстоват, но к кончику сужается. Шерсть кошки приятная, шелковистая.

Кошка короткошерстная, имеет окрас как у сиамской кошки с белыми лапками, глаза обычно голубые, синие, лапки длинные. Характер кошки непростой.

У кошек веселый, задорный нрав, они преданы и привязаны хозяину. Кошка всегда чувствует, какое настроение у хозяина и подстраивается к нему. Кошка умна, легко поддается дрессировке. Стоит сказать, что порода сноу-шу страдает от одиночества, от тоски кошка может плохо себя вести. Если вы не можете уделять кошке должного внимания, заводить ее дома не стоит. Советуем заводить сразу две кошки данной породы, чтобы они не скучали, пока дожидаются хозяина.

Кошка всегда рядом с хозяином, особенно любит играть с детьми. Данная порода любит поговорить, но делает это тихо. Стоит сказать, что кошки любят водные процедуры, они с радостью резвятся в воде и не хотят из нее выходить.

Кошка не мстительная. В быту не прихотливая, но любит когда хозяин ее гладит, если кошка чувствует, что у хозяина нет настроения, она не будет приставать.

Кошка очень сообразительная, она может открыть двери, замки, щеколды, кошки любят прятать мелкие вещи, поэтому лучше их убирайте. Однако кошку держать дома одно удовольствие.

Уход за шерстью нужен два раза в неделю, достаточно просто ее расчесывать специальным гребешком. Мыть кошку достаточно один раз в полгода, но можно и чаще. Обязательно не забывайте с кошкой играть. Она подобно собаке может приносить игрушки, которые хозяин будет кидать.

Не забывайте про чистку ушей, стрижку ногтей.

Фото: postila. ru

Темы кошка сноу-шу породы кошек снежная туфелька особенности содержания
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