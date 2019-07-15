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Автор Ирина Гусакова

Как чистить уши собаке

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Ушные инфекции - это то, с чем чаще всего приходят к ветеринарам. Причем обычно инфекции оказываются в достаточно запущенном виде, требующем серьезного лечения, обычно с применением различных мазей, капель и антибиотиков. Для того, чтобы избежать всего этого, лучше принимать профилактические меры и заметить возникшую проблему на ранней стадии. Осмотр ушей животного и профилактические меры должны стать регулярной процедурой. Один или два раза в неделю следует осматривать уши животного, чтобы убедиться, что они выглядят нормально и от них не исходит никакого неприятного запаха.

Как часто нужно чистить уши собаке

Нет никакого установленного расписания того, когда нужно чистить уши собаке. Это просто нужно делать тогда, когда они становятся грязными. Если уши вашей собаки выглядят чистыми и пахнут нормально, то и чистить их, соответственно, нет необходимости. Некоторые породы собак, длинношерстных и с длинными ушами, такие как пудели и спаниели, более склонны к образованию в ушах серы, и их осмотр следует делать чаще. Под такими ушами легче задерживаются грязь и влага. Также следует чаще осматривать уши животного, у которого в прошлом имелись проблемы с ними. Если животное много плавает, то нужно всегда следить, чтобы после этого его уши были тщательно высушены. Выделения и грязь, скапливающиеся в ушах, могут стать причиной развития инфекции.

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Симптомы ушной инфекции

Если из ушей вашей собаки исходит неприятный запах, она постоянно чешет уши или трясет головой, то, возможно, что она страдает от ушной инфекции. Здоровые собачьи уши не источают сильного запаха. Также следует обратить внимание на количество серы и грязи в ушах. Чрезмерное количество выделений может быть признаком наличия и размножения болезнетворных микроорганизмов. Признаки ушной инфекции у собаки: припухлость, сильный запах, покраснения, повышенная чувствительность, постоянное стремление собаки чесать уши. При наличии в ушах черных или коричневых выделений следует немедленно обратиться к ветеринару, поскольку такой цвет указывает на наличие паразитов, вероятнее всего - клещей.

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Как чистить уши

Чтобы почистить уши собаке, лучше всего использовать ватные диски. Ватные палочки кажутся лучшим выбором, но ими можно случайно травмировать собаку, если она дернется, и повредить ей барабанные перепонки. В ветеринарных клиниках и аптеках можно приобрести специальные средства для чистки ушей. Можно использовать для этого и другие, домашнего изготовления. К таковым относится разведенный в воде пероксид водорода. Использовать его следует с осторожностью, чтобы не вызвать дополнительное раздражение ушей. Также можно применять для чистки ушек разведенный в воде уксус в соотношении одна часть уксуса на две части воды. Но, как и с пероксидом водорода, некоторые собаки могут быть чувствительны к этой смести, и следует внимательно наблюдать за признаками раздражения на коже. Иногда для чистки ушей используют гамамелис или даже охлажденный зеленый чай.

Для чистки ушей смочите в средстве ватный диск, обмотайте его вокруг пальца и приступайте к чистке, начиная снаружи и постепенно двигаясь вглубь уха. При необходимости меняйте ватный диск. Не заталкивайте его в слуховой канал, чтобы не повредить ухо и не привести к проблемам со слухом у собаки. Чистить уши животному лучше в ванной или на улице, так как собака обычно трясет ушами после процедуры и оставшиеся в ушах выделения и средство для чистки могут разлетаться вокруг.

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Фото: tiererde.de

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