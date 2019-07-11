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Зоосфера
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Автор Ирина Гусакова

Какая человеческая еда опасна для собак

Зоосфера » Собаки print

Каждый хозяин собаки знает, что больше всего его питомец хочет получить что-нибудь вкусненькое с человеческого стола. Большинство владельцев не выдерживают и бросают в клыкастую пасть вкусняшку, забывая о том, что человеческая пища далеко не всегда полезна собаке, а в некоторых случаях может и причинить вред. В идеальном варианте собака вообще ничего не должна получать с человеческого стола. Но если вы никак не можете удержать себя или своих близких от того, чтобы собака получала человеческую еду, то следует знать, какая пища подобного рода может причинить вред животному.

Алкоголь

Речь идет не только и не столько об алкогольных напитках, хотя известно, что некоторые собаки могут выпить пиво. Некоторая ферментированная пища, такая как тесто или подгнившие яблоки, может вызвать у собаки алкогольное отравление, то есть отравление этанолом. Оно может вызвать не только диарею, рвоту и проблемы с дыханием, но повышение кислотности крови, кому и даже смерть.

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Абрикосы

Листья и косточки абрикосов содержат цианид. Будучи проглоченными собаками, абрикосы могут вызвать у них затруднение дыхания, состояние шок и многие другие неприятности, вплоть до смертельного исхода.

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Авокадо

Авокадо содержит токсин под названием персин, который может вызвать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта животного. Косточка авокадо может застрять в пищеводе, если животное его проглотит. Опасность авокадо для кошек и собак считается средней, но оно смертельно для птиц и некоторых крупных млекопитающих, таких как лошади и домашний скот.

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Кофеин

Собаки более чувствительны к эффектам кофеина, чем люди. Даже небольшое количество кофеина может привести к смерти животного. Кофе, газированные и энергетические напитки, чай (в том числе чайные пакетики) содержат кофеин и признаны опасными для собак. Особенно это касается чайных пакетиков, которые могут съесть собаки, имеющие вредную привычку рыться в домашнем мусоре. Симптомами кофеинового отравления будут беспокойство, гиперактивность, тремор, нарушения сердечного ритма, судороги и потеря сознания. Симптомы обычно проявляются через 1-2 часа после отравления и продолжаются до 12 часов.

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Конфеты и жевательные резинки

Многие конфеты и жевательные резинки содержат искусственный подсластитель, называемый ксилитол, который чрезвычайно опасен для собак. Даже небольшое его количество может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животного, вызвать гипогликемию, припадки, отказ печени. В некоторых случаях собака может даже умереть. Симптомы отравления собаки ксилитолом: тошнота, сниженная активность, слабость, судороги. Если вы подозреваете, что ваша собака могла съесть конфету или жевательную резинку, содержащую ксилитол, немедленно обратитесь к ветеринару.

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Фото: twitter-com.aurebeshtranslator.net

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