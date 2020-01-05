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Автор Ирина Гусакова

Почему надо меньше кормить собак

Зоосфера » Собаки

Ожирение, как известно, серьезная проблема во всем мире. Но страдают от него не только люди, но и их домашние животные. Ветеринары бьют тревогу: лишний вес так же опасен для животных, как и для людей, и может привести ко множеству проблем со здоровьем, таких как диабет, остеоартрит и болезни печени. Для того, чтобы не допустить этого, нужно, прежде всего, контролировать самый важный фактор, который приводит к тому, что собака набирает вес — ее еду.

К сожалению, проблема с переедающими и имеющими лишний вес животными распространяется по всем континентам и странам. Мало какой хозяин может устоять перед вымаливающим вкусненькое питомцем, и нередко собаки получают еду с человеческого стола. Некоторые владельцы собак насыпают им корм "на глаз" и дают животным добавку, если те просят. При этом мало кто может давать собакам столько физической нагрузки, сколько им требуется для сжигания полученных калорий.

Едва ли найдется собака, которая не любит лакомства. И едва ли найдется хозяин, который не захочет порадовать своего питомца вкусненьким. Но очень легко перекормить собаку лакомствами, которые также содержат немало калорий. Физические нагрузки помогут животному сбросить вес, но все будет впустую, если не контролировать питание. Можно сколько угодно заниматься физическими упражнениями, но если есть целыми днями жирную и вредную пищу, то все усилия пропадут даром. То же самое касается и собак. Ученые выяснили, что сокращение питания собаки и пребывание ее в поджаром виде может продлить ее жизнь примерно на 25 процентов, что составляет, по меньшей мере, 1,8 года. Исследование, опубликованное в 2007 году, рассматривало долговременные эффекты ограничения собак в питании и связанные с этим изменения в продолжительности жизни. Наблюдения велись за 48 лабрадорами на протяжении двух десятилетий. Собак начинали наблюдать в возрасте двух месяцев. Одна из них должна была затем получать на 25 процентов меньше питания, чем другая. Постоянно проводились осмотры и обследования животных, изучалось состояние их организма вплоть до достижения животными 12-летнего возраста. Собаки, которых ограничивали в питании, имели меньше жира, триглицеридов, меньшую концентрацию глюкозы и инсулина. Продолжительность их жизни была при этом значительно больше. Клинические признаки хронических заболеваний у них также проявлялись позже. Конечно же, речь не идет о том, чтобы намеренно недокармливать собаку. Нужно просто точно контролировать потребление ею пищи.

Большинство хозяев в наши дни кормят собак сухим кормом. Но с его количеством легко ошибиться. Норму потребления собаки достаточно сложно рассчитать, поскольку как метаболизм, так и физическая активность животных существенно различаются. Для того, чтобы определить норму, следует регулярно взвешивать собаку и наблюдать, при каком количестве корма ее вес остается постоянным. Если при указанной на упаковке корма норме ваше животное набирает вес, получая при этом достаточно физической нагрузки, то, прежде всего, следует посетить ветеринара. В случае, если с собакой все окажется в порядке, то можно задуматься и о том, чтобы немного уменьшить количество корма. Уменьшите его на 5-10 процентов и наблюдайте за весом животного. Если он останется прежним, то уменьшите еще на 5 процентов. Продолжайте делать так до тех пор, пока не выясните норму, которая позволит вашему животному удерживать или даже уменьшать вес при той физической нагрузке, которую оно получает.

Фото: igriamnyam. ru

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Почему надо меньше кормить собак
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