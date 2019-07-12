Как содержать енота в домашних условиях

Теперь каждый может приобрести себе милашку-енота. Это любопытное и упрямое животное стало популярным домашним питомцем. Но не каждый, купивший такую зверюшку, знает тонкости ухода за ней.

Владельцам енотов стоит знать, что все ценные вещи должны быть надежно заперты. Если питомцу придет в голову что-то стащить, он сделает это любой ценой. Представьте, что у вас очень любопытный маленький ребенок, и квартиру стоит обезопасить от проявлений его любопытства. Также еноты любят ласку и заботу, поэтому из-за нехватки подобного внимания зверек может обидеться на вас и начать мстить. Если в доме уже есть животные, енота заводить нельзя. Он плохо уживается с соседями, особенно — с птицами и грызунами. Их он может попросту съесть.

Читайте также: Как содержать йеменского хамелеона

Сон енота

Спальное место енота должно быть хорошо оборудовано. Желательно, чтобы у зверька был отдельный вольер с различными интересными для него штуковинами. Лесенок и полочек должно быть много, так как в дикой природе еноты любят лазать по деревьям. Также еноту потребуется собственный домик для отдыха. Его можно сделать своими руками, например, из старых подушек и одеял. В этом шалашике енот сможет отдыхать и спать после всех своих важных дел.

В вольере можно оборудовать подвесной гамак для питомца, в котором он будет развлекаться. Также в вольере потребуется поилка, кормушка и туалет. Обязательно положите в домик игрушки, но только не мягкие. Эти игрушки животное быстро сгрызет, и его живот забьется.

Держать питомца требуется в вольере. Выпускать его лучше только под вашим бдительным присмотром. Еноту интересно все, поэтому эти меры нужны в целях безопасности.

Читайте также: Интересные факты о хорьках

Питание

Так как еноты уходят на зиму в спячку, они сильно теряют в весе. Не беспокойтесь из-за этого, к лету питомец снова начнет набирать массу. У зверя разнообразный рацион. Весной и летом это, в основном, еда животного происхождения. Енотам подходит любое нежирное мясо. Осенью и зимой питание должно быть основано на овощах и фруктах.

Еще енотам можно давать молочные продукты, рыбу, каши и орехи. Противопоказана выпечка, жареное, соленое и сладкое.

В качестве лакомства енотам можно давать диетическое печенье, сухофрукты или орехи. Такие перекусы отвлекут питомца от баловства, а также будут служить проявлением вашей заботы.

Кормить енота нужно 3 раза в сутки и обязательно в вольере, чтобы животное привыкло. Если вы купили совсем крохотного енота, кормите его молоком из бутылочки до 3 месяцев. Чтобы у малыша не было проблем с пищеварением, делайте ему при кормлении массаж животика.

Важно помнить, что енотов нужно регулярно купать и расчесывать.

Питомца также необходимо регулярно показывать ветеринару. Он поможет вам грамотно ухаживать за любимцем, даст дополнительные знания и методички. При должном уходе енот с радостью станет вашим лучшим другом.

Читайте также: Дикие животные дома: оригинальность во вред

Фото: zveroblog. ru