Оригинальный способ флирта и смертельное кольцо: интересные факты о поведении животных

Надеемся, что вы еще не утомились узнавать об удивительных способностях животных. Они действительно могут удивить или шокировать. Если понравилось, то мы продолжаем.

Читайте начало:

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать

Падающая в обморок коза и другие интересные факты о поведении животных

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы

Интересные факты о поведении животных

Прыжки боком.

Если какое-то даже странное поведение можно хоть как-то объяснить, то некоторые действия животных просто настоящая загадка. Например, хорьки когда начинают волноваться, то совершают серию прыжков в бок. Это настолько бессмысленно, что учёные из Британии решили выяснить причины такого поведения. В итоге изучение хорьков так и не дало ответов.

Странное привлечение партнёра.

В мире можно найти множество интересных способов к которым прибегают животные, чтобы привлечь самку. Но дальше всех пошли бегемоты. Чтобы обратить на себя внимание самки, самец разбрызгивает фокальные массы и мочу одновременно. Причем чем обильнее будут выделения и чем более зловонным будет запах, тем более привлекательным будет казаться самец.

Акробат.

Чтобы защититься от хищников животные идут на все. Некоторые делают это очень забавно. Например, пятнистый скунс в случае приближения опасности ловко делает стойку на руках. И что очень интересно, это ему здорово помогает.

Смертельное кольцо.

Есть очень интересный вид насекомых под названием кочевые муравьи. Эти насекомые не имеют органов зрения и полностью полагаются на собственное обоняние. Во время перемещения они следуют по химическому следу, оставленному разведчиками. Иногда случается так, что такой след образовывает петлю. Это очень плохой знак. Муравьи, ведомые инстинктом и запахом, идут именно по этому следу. Получается, что вся колония попросту может идти по кругу. У этого случая итог будет печален. Муравьи будут идти постоянно пока силы их не покинут. Так один за одним в бесконечном хороводе вся колония может погибнуть.

Щелчок смерти.

В морских пучинах тропических морей живёт очень интересное существо. Зовут его креветка-щелкун. Это настоящий уникум животного мира. Креветка способна громко щелкать своими клешнями. Причем щелчок этой креветки настолько громкий, что способен оглушить любое живое существо, оказавшееся рядом. Удивительно, но сжатие клешни этой креветки происходит со сверхзвуковой скоростью, при этом образуется звуковая волна, которая и оглушает добычу. Но у этого явления есть и еще один рекорд. Во время щелчка температура воды в месте где соединяется клешня креветки может достигать тысячи градусов. Единственная загадка, как сама креветка не страдает от такого мощного звука. Пока ее защитный механизм остается неизученным.

Продолжение следует...

Фото: yaplakal.com