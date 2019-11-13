Интересные факты о поведении животных

Ну как, удивили вас наши факты о странном поведении животных? Если да, то мы продолжаем.

Читайте начало:

Странное поведение животных, о которых вы могли не знать

Падающая в обморок коза и другие интересные факты о поведении животных

Необычное поведение животных: злопамятные птицы и кровавые слезы

Коровы самоубийцы.

Сегодня ученые знают много о животном мире, но чем больше они узнают, тем больше загадок встаёт на их пути. Есть странное поведение, чтобы выжить, а есть случаи, когда животные сознательно уходят из жизни. Например, совсем недавно в Швейцарии произошел странный случай. Там без всякой на то причины, множество коров просто взяли и бросились вниз со скалы. Все исследования не дали результатов, причина суицида так и осталась неизвестной.

Кто создает себе мужа.

Интересное поведение можно наблюдать у клеща, который называется Histiostoma Murchiei. Самка этого существа не нуждается в оплодотворении своих яиц. То есть она сначала откладывает яйца, а затем из них появляются самцы. После чего она спаривается с одним из них и после чего он погибает. Таким образом она сама создаёт себе мужа.

Стрессы в семье.

Немного раньше мы уже писали о интересных способностях лысых слепышей, но эти существа не ограничились только одним интересным свойством. По примеру насекомых, только одна самка в колонии способна производить потомство. Добивается она этого очень интересным способом. Она держит остальных самок в состоянии постоянного стресса, что мешает им спариваться и обзаводиться собственным потомством.

Скорбь и похороны.

Удивительно, но похоже, что слоны осознают понятие смерти. Они даже исполняют определенные ритуалы, связанные со смертью близких. Как и люди, слоны приходят на места где умерли их родственники. Причем они не просто приходят, а подолгу стоят и перебирают кости своих родных. Это даёт право утверждать, что это животное по-настоящему скорбит о своей утрате.

Цена непривлекательности.

В природе существует птичка под названием зебровая амадина. Так вот у нее есть удивительная способность. Если так случилось, и у самки в мужьях оказался неказистый и не очень привлекательный самец, то самка откладывает яйца большего чем обычно размера. Учёные выяснили, что больший объем яйца и наличие в нем большего количества питательных элементов — это компенсация за недостаточно сильные гены отца. Таким образом самка способна улучшить качество потомства несмотря на слабый отцовский генофонд.

Подростки убийцы.

Известно, что слон очень умное и сильное животное. Но подростки слонов настоящие хулиганы. Оказалось, что молодые африканские слоны просто ради забавы убивают носорогов. Учёные решили остановить такое бесцельное уничтожение редких животных. Они объединили в группы молодых и более зрелых самцов. В итоге смертность носорогов резко снизилась. Оказалось, что взрослые слоны сумели внушить молодежи, что просто так убивать нельзя.

Продолжение следует…

Фото: chantouvivelavie. centerblog.net