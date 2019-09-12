Как правильно кормить кроликов

Как и любое животное, при правильном питании кролик будет иметь хорошее здоровье и физическую форму. Этих животных очень весело кормить, так как едят они довольно смешно.

Почти все корма для кроликов стоят недорого, а многое из их рациона можно вырастить самостоятельно на своем дачном участке.

Каждый знает, насколько кролики любят морковь. Но это далеко не единственное составляющее их рациона, хоть и любимое. Кормить кролика можно свежими фруктами, овощами, специальными кормами и сеном, которое положительно влияет на здоровье животного.

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Как и любой питомец, кролик всегда будет нуждаться в чистой питьевой воде. Доступ к ней у зверька должен быть всегда. Учтите, что некоторые продукты могут неблагоприятно влиять на желудок кролика. Если вы не уверены в реакции любимца на новый продукт, лучше не рисковать.

Кролика можно кормить свежей травой, которая ощипана руками. Скошенную газонокосилкой траву животному давать нельзя.

Всегда следите за реакцией кролика на новую пищу. Даже если вы думаете, что еда подходит для животного, на самом деле она может не усваиваться в его организме.

Пищу для кролика рекомендуется класть в тяжелую миску, которую будет сложно перевернуть. Кролики часто прыгают по клетке, создавая беспорядок.

Ингредиенты для домашнего кролика

Фрукты

Кролики очень любят свежие фрукты. Их можно нарезать небольшими кубиками и делать из них микс. Подойдут любые фрукты, но самые любимые у кроликов — груши, яблоки и персики. Некоторые животные даже предпочитают апельсины.

Овощи

Ни в коем случае не исключайте из рациона питомца свежие овощи. Они очень полезны для его развития благодаря наличию белков, витаминов и минералов. В сутки кролику хватает около 3 видов овощей. Как правило, кормят их морковью, капустой, салатом и горохом.

Специализированный корм

Во всех магазинах для животных вы сможете найти специальные корма для своего любимца. С таким кормом кролику будет гарантировано сбалансированное питание, так как в нем присутствуют разные составляющие. Следите за свежестью корма. Старый корм может вызвать у животного несварение. Готовые питательные палочки подойдут для заточки зубов, поэтому балуйте ими любимца.

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Злаки

Злаки помогают насытить организм кролика углеводами, необходимыми для энергии. Выбирайте овес, отруби или ячмень. Подавать их можно в виде смеси с другими продуктами.

Бесплатная пища

Многое из рациона кролика можно найти в своем саду. Например, кролики любят одуванчики, клевер и щавель. Выпустите животное в траву под отрытым небом, чтобы оно могло пастись. Главное, чтобы трава не было обработана химикатами. Также не забывайте следить за питомцем. Желательно, чтобы он был на огражденной территории, из которой не сможет сбежать.

Также кролики любят есть свежее сено. Оно снабжает их организм клетчаткой и помогает прочищать желудок.

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Фото: agroeda. ru