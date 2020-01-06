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Автор Злата Кузнецова

Топ вымерших животных, которых мы больше не увидим

Зоосфера » Интересное

К сожалению, рождение и смерть, естественные процессы. В наши дни проблема вымирания связана с экологическими проблемами, перенаселением, с изменениями климата. Все вышеперечисленное ускоряет вымирание животных, раньше, чем положено.

Одно время карликовый бегемот являлся жителем Мадагаскара. Внешне он походил на гиппопотама, правда, меньшего размера. Предполагали, бегемот вымер тысячу лет назад, но было доказано, что они проживали на острове до 1970-х годов.

Китайские речные дельфины имеют несколько имен, например "бесплавниковый дельфин", "дельфин Янцзы", раньше дельфин обитал в Китае, в реке Янцзы. Количество дельфинов резко уменьшилось в 1970 году, потому что в это время китайцы стали активно использовать реку для ловли рыбы. Смерть последнего дельфина была зафиксирована в 2002 году.

Вид длинноухого кенгуру был открыт в конце 19 века. Стоит сказать, что он считается вымершим видом кенгуру, проживавшим в Австралии. Животное является крупным, на фоне кенгуру, обитающего сегодня. Популярной считается последний вид самки, которая обитала в Южном Уэльсе в 1889.

Тигр яванский носил свое имя от названия острова. Проживал он на острове Ява и считался крохотным подвидом тигра. Когда население острова возросло, массово были расчищены леса, которые превратили в поля для посадки риса. Поспособствовали исчезновению загрязнения окружающей среды, массовое браконьерство. Животное считается вымершим, начиная с 1993 года.

Стеллерова корова - животное травоядное, обитающее в северной части Тихого океана. Сегодня животное вымерло. Корова является одной из крупных представительниц дюгоня, ломантина. Охотники поспособствовали исчезновению животного, потому что мясо, жир коровы были вкусны. С момента открытия вида, животное вымерло за 27 лет.

Тайваньский дымчатый леопард считается редким подвидом дымчатого леопарда, считающиеся звеном эволюции между маленькими, большими кошками. Во время лесозаготовок живая среда обитания для леопарда была уничтожена. Вид считается вымершим с 2004 года.

Китайский веслонос считался огромной пресноводной рыбой. Исчезновение произошло из-за массовых промысловых отлавливаний, естественная среда обитания была разрушена, приведя к исчезновению рыбы в конце 19 века.

Лабрадорская гага считалась первой значимой птицей в Северной Америке, исчезнувшая после Колумбова обмена. Птица считалась редкой до переселения европейцев, после этого она вымерла. Самки были серыми, самцы черно-белыми. Голова гаги была небольшой, глаза были схожи с бусинами, клюв был сильным.

Фото: fotostrana.ru

Темы эволюция вымершие животные
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Топ вымерших животных, которых мы больше не увидим
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