Самые хитрые животные в мире

Животные иногда кажутся умнее людей. У них нет таких ресурсов как у нас, а значит приходится вырабатывать интересные навыки. Нередко чрезвычайно развитая хитрость помогает виду выживать. Давайте познакомимся с наиболее хитрыми представителями животного мира.

Фото: zooclub.ru

Крысы.

Несколько столетий назад крысы были настоящим бедствием. В средние века люди опасались крыс, так как они распространяли болезни уносящие миллионы жизней. Но сегодня все изменилось. Крысы находятся под контролем и особой опасности не представляют. Более того, сегодня многие держат их в качестве милого домашнего любимца. Учёные давно изучают поведение этих грызунов и приходят к очень интересным выводам.

Крысы способны на уникальные вещи. Например, они очень трудно выводятся. Жители сел хорошо знают, что отравить крыс очень сложно. Они сначала пробуют новую пищу со странным запахом в очень малом количестве. Затем выжидают, не станет ли им плохо. И только после того, как они убедились в безвредности пищи, они начинают ее нормально есть. А если пища отравлена, то никто из колонии к ней не притронется.

Замечено, что крысы чувствуют руку человека и стараются держаться подальше от незнакомых предметов. Поэтому крысы очень редко попадают в ловушки или капканы. Для того чтобы их изловить человеку приходится придумывать очень затейливые ловушки. Есть мнение, что крысы чувствуют приближающуюся катастрофу. Они могут покинуть аварийный дом или сойти на берег если кораблю суждено утонуть.

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Кукушка.

Фото: drevnerus.ru

Эта птица избрала странный и очень жестокий метод выживания. Но это природа и не нам судить о ее замысле. Кукушка не заботится о своем потомстве. Она предпочитает переложить ответственность на других птиц. Для этого кукушка откладывает яйца в чужие гнезда, причём выбирает те, где яйца хозяев подходят по размеру. Потом все хлопоты берет на себя новая семья. Когда птенец кукушки вылупляется, то очень хитро копирует поведение других птенцов. В определенный момент, когда родители отсутствуют, он выбрасывает своих сводных братьев и остаётся один на попечении приемных родителей. Хотя это поведение кажется жестоким, тем не менее это отличная система выживания.

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Лисица.

Ну, про хитрость лисы знают все, особенно хорошо с ней знакомы жители сельской местности. Самыми хитрыми из всех видов лис, считается южноамериканские лисы. В их арсенале множество уловок. Например, они могут часами ждать, когда птицы покинут гнездо, чтобы украсть яйца. Если яйцо очень крупное, то лисы способны катить его к ближайшему камню, где ловко разбивают его и съедают.

Дельфины.

Фото: bbc.com

Известно, что эти морские млекопитающие отличаются очень высоким интеллектом. Некоторые учёные считают, что по уровню сообразительности дельфины уступают только людям. Дельфины очень социальные животные, они охотятся стаей и применяют различные тактики охоты. Иногда они даже используют губку, которую надевают на себя чтобы не пораниться при поиске пищи.

Также хитрость дельфинов доказана опытным путем. Во время научного исследования, дельфинов научили поднимать со дна мусор и получать за это угощение. Так вот дельфины, стали рвать этот мусор на несколько частей, чтобы получить больше еды в качестве поощрения.

Вороны.

Фото: pikabu.ru

Среди представителей пернатых можно смело называть ворон самыми хитрыми. Умения этих птиц уникальны. Например, в Японии эти птицы научились переходить дороги на зелёный свет светофора. Во время красного света, птицы кладут на дорогу твердые орешки и ждут. Когда машины начинают ехать, они естественно давят орехи колесами, после чего вороны поедают вкусную сердцевину.

Для достижения цели вороны могут объединятся в стаю. Так они делают, чтобы отнять еду у других животных или даже у человека. Помимо этого, вороны используют орудия труда. Например, найденный гвоздь поможет достать жирную личинку. Также вороны способны определить, что находится в руках у человека. То есть к человеку с ружьём или палкой вороны относятся совершенно по-разному.

Были случаи, когда вороны копировали звуки других животных, тем самым отвлекая их. По данным британских ученых, вороны не только способны запомнить лицо человека, но и передать информацию другим сородичам. Один ученый на протяжении месяца гонял ворон на территории университета. И каково же было изумление, когда приехав в соседний город, он безумно напугал местных ворон. То есть вороны точно знали, что этот человек опасен, хотя понятно, что эти вороны ни разу не были на территории университета.

Во время экспериментов вороны показывают удивительные чудеса хитрости. Например, они могут выучить маршрут и время прибытия мусоровоза или человека, который их кормит. Они прекрасно понимают чувство времени. Вороны наверное самым хитрые существа из нашего списка. Хотя это не весь список, где животные могут проявить свою хитрость и смекалку. Известны случаи, когда вороны нападали на людей, если те не принесли еду в определенное время. Вороны могут не только повторять слова, сказанные человеком, но и применять их используя логику. В нашем списке мы считаем, что главной оказалась ворона. Именно это качество ворон сделало ее тем, кого можно оставить в качестве домашнего любимца. Вороны быстро обучаются и быстро приобретают новые и очень хитрые навыки.

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Фото: susanin.news