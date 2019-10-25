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Автор Ирина Гусакова

Как предотвратить ожирение у собак

Зоосфера » Собаки print

Как и у людей, у собак тоже может появиться лишний вес, они могут накопить слишком много жира, что способно привести ко множеству проблем, среди которых диабет и заболевания суставов. Для того, чтобы ваш питомец больше радовался жизни и дольше прожил, следует предпринять некоторые простые шаги и не допустить ожирения, которое очень легко возникает у домашних собак.

Причины ожирения собак, как и у человека: обилие еды и недостаток физических упражнений. Для того, чтобы питомец оставался в нормальном весе, нужно создать верный баланс между потреблением пищи и физической активностью. Следует ограничивать его в пище, рассчитав норму потребления. На упаковке большинства марок сухого корма обычно указывается необходимое его количество для собаки определенного веса.

Проще всего выясните вес животного, взвесившись отдельно, а затем вместе с собакой на руках. Конечно же, такой способ подойдет только в том случае, если у вас не черный терьер или кавказская овчарка, которые весят по шестьдесят килограммов, или вы являетесь сильным мужчиной, для которого такой вес не представляет проблем. В том случае, если поднять собаку вы не в состоянии, придется дождаться запланированного визита к ветеринару, который сможет взвесить животное на больших напольных весах.

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В наши дни индустрия предлагает большое разнообразие сухих кормов для животных разного возраста и уровня активности. Молодые собаки и кошки потребляют больше калорий в пересчете на килограмм веса. Животные с большими физическими нагрузками, беременные или кормящие, также требуют больше протеинов, минералов и калорий. Ветеринар, у которого наблюдается животное, может знать особенности его метаболизма и в случае необходимости порекомендовать особую диету. Если у вас есть подозрение, что животное набирает вес, то нужно каждый день взвешивать его в одно и то же время. Таким образом можно будет заметить и остановить набор веса раньше, чем он станет проблемой.

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Но в некоторых случаях животное набирает вес не потому, что его слишком обильно кормят и у него мало движения. Лишний вес может быть признаком гормональных проблем, таких как гипотиреоз собак и акромегалия у кошек. При наличии гипотиреоза собака будет набирать вес даже при нормальном питании, а страдающая от акромегалии кошка будет испытывать повышенный аппетит. Собаки и кошки с синдромом Кушинга будут выглядеть так, как будто они набирают вес, из-за раздутого живота, но в действительности никакого ожирения у них не будет. Если ваше животное выглядит так, как будто набирает вес, но в действительности он не увеличивается — немедленно идите к ветеринару.

Какой бы ни была причина ожирения у домашнего питомца, оно всегда будет провоцировать различные заболевания и проблемы со здоровьем. Доктор Одри Кук, профессор Техасского колледжа ветеринарной медицины и медицинской биологии, говорит, что имеется прямая связь между ожирением и сокращенной продолжительностью жизни животного.

У собак ожирение приводит к проблемам с суставами, артриту и потере подвижности. У собак и кошек от лишнего веса возникают трудности с дыханием. Животное начинает быстро уставать даже от обычных занятий и не может толком вылизывать себя, что приводит к проблемам с шерстью и кожей.

И помните — каким бы ни был соблазн дать собаке или кошке что-либо вкусное со стола, какими бы жалобными ни были глаза, положенная на колени морда или отчаянное мяукание, не поддавайтесь на провокации и оставайтесь твердыми. Смешение сухого корма и "обычной" пищи вредно животному, так как при регулярном питании сухим кормом в его желудочно-кишечном тракте формируется микробиом, лучше всего переваривающий этот корм. Появление пищи, к которой желудок и кишечник оказываются не готовы, может вызвать множество проблем, среди которых несварение и жидкий стул будут самыми легкими.

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Фото: petpop. cc

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