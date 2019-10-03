Как научить собаку говорить

Есть много видеороликов, на которых собаки издают такие звуки, как будто говорят по-человечески. Самым известным из них является тот, в котором хаски лает нечто, похожее на фразу I love you ("Я люблю тебя"). Говорящие собаки становятся знаменитыми и даже участвуют в телевизионных шоу талантов. Нельзя отрицать, что "говорящая собака" восхищает и удивляет, развлекает и радует. И многие владельцы лающих и гоняющих кошек питомцев задаются вопросом о том, как научить их издавать подобные звуки.

Перед тем, как учить собаку издавать звуки, похожие на человеческую речь, нужно научить ее лаять по команде. Помимо того, что обучение команде "голос" позволит дисциплинировать собаку, оно же учит ее и молчать, а это может быть полезно, если ваш питомец принадлежит к породам, любящим облаять всех и все. После того, как команда "голос" усвоена, можно приступать к дальнейшей работе. Может показаться, что почти невозможно научить собаку произносить какие-либо человеческие слова, например, "мама". Но, как и почти всегда в случае с собаками, научить можно всему при должном терпении и упорстве. Конечно же, многое зависит от самой собаки, и вполне возможно, хоть и маловероятно, что именно ваш питомец окажется совершенно неспособным к производству звуков, напоминающих человеческую речь. Обучение собаки "говорить" состоит из нескольких шагов.

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Первым шагом будет демонстрация стимула. К моменту начала занятия собака должна быть голодной. Животному нужен стимул для того, чтобы сделать что-либо, желаемое хозяином. Что-нибудь вкусненькое, но купленное в зоомагазине. Для того, чтобы быть более убедительными, помашите вкусняшкой перед носом у собаки. Убедитесь, что она видит и чует награду. Это должно взволновать ее достаточно для того, чтобы начать лаять, выражая тем самым свое возбуждение. Если собака вместо этого затихает и выглядит недоуменной, продолжайте махать у нее перед носом лакомством до тех пор, пока это не доведет ее до лая.

Второй шаг — приучение к команде. Размахивая лакомством, отдавайте команду твердым спокойным голосом. Таким образом команда, вид лакомства и его запах сольются для собаки и станут неразделимыми, формируя условный рефлекс. С течением времени, после определенного количества повторов, будет достаточно одной команды, чтобы заставить собаку лаять. Поощрение следует давать тогда, когда собака лает, а не тогда, когда она замолчала, иначе она может подумать, что получает награду за молчание. Для этого нужно тем же методом выработать условный рефлекс на отдельную команду. Поможет для закрепления команды и устное поощрение, которое очень важно для собаки.

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Третий шаг. Выясняем, способно ли ваше животное к производству звуков "человеческой речи". Когда собака начинает лаять по команде, продолжайте поощрять ее, чтобы животное издало все звуки, на какие только способно. Если среди них обнаружится что-то, отдаленно похожее на слово, немедленно вознаградите собаку большим количеством лакомства, чем обычно. Повторяйте такое чрезмерное вознаграждение до тех пор, пока собака не поймет, что за звук, похожий, например, на слово "мама", она получает от вас особенную радость и очень много всего вкусного. Но не требуйте от собаки слишком многого. Возможно, ваш питомец принадлежит к породе, которая просто считает ниже своего достоинства опускаться до человеческого языка.

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Фото: dogsk. ru