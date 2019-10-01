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Автор Алла Шальнова

Уход и содержание морских свинок

Зоосфера » Грызуны print

Морская свинка — веселое, добродушное, общительно животное, которое станет замечательным домашним питомцем. Перед тем, как завести животное, необходимо все о нем разузнать.

Любое животное требует особенный уход, содержание и морская свинка в том числе. Что ей необходимо, как создать комфортные условия — обо всем по порядку.

Морской свинке нельзя жить в картонной коробке или деревянном ящике, так как они впитывают все запахи, жидкости, что создают негигиеничную среду обитания. Необходимо купить питомцу клетку. После того как вы приобрели морскую свинку и принесли домой, оставьте ее в покое на два дня, не трогайте животное. Аккуратно подавайте еду, чистите наполнитель. Запрещается испуганное животное отпускать бегать по квартире, оно способно забиться в угол, откуда трудно, почти невозможно достать. Кормить животное необходимо правильно, существует много запретов. Если у вас есть кошка, постарайтесь оградить морскую свинку, пока она не съедена. Если выпускаете животное погулять, внимательно следите за проводами, обоями, мебелью — это то, что любит грызть животное.

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Подготовка к появлению нового члена семьи начинается с оборудования жилища. Вы приобретаете просторную клетку размером примерно 90*60*40 см., ставите туда, где не достанет кошка, будет комфортная температура и отсутствие прямых солнечных лучей, отсутствие вблизи батареи. Убедитесь в безопасности клетки, проверьте отсутствие острых прутьев, хорошо заваренных швов. Наилучшая температура для морской свинки — 18-20 градусов без сквозняков.

Список предметов, которые необходимо поместить в клетку: целлюлозный, опилочный наполнитель; пластиковый поддон; уютный домик для сна; поилка; миска с едой; корм; сено; мелованный камень для стачки резцов. Если свинка имеет длинную шерсть, стоит приобрести расческу, во избежание колтунов. Наилучшее содержание еды в клетке — навесная кормушка, так как туда не попадают экскременты, такая же ситуация с поилкой.

Морские свинки обожают подвесные гамаки, тоннели, мягкую подушку или лежак в домике, деревянные кубики для игры без острых углов.

Запрещено в клетку ставить колесо, так как животное не приспособлено в нем бегать.

Питание свинки должно быть разнообразным и содержать сено, полевые, садовые, луговые растения — клевер, люцерна, ромашка, укроп, одуванчик. Из свежих овощей можно кабачки, тыкву, огурцы, помидоры, капусту. Хорошо относятся к веточкам малины, яблони, груши. А также едят свежие фрукты и ягоды: бананы, клубнику, чернику, малину, вишню без косточки, яблоки, груши.

Запрещено давать животному макароны, жирную пищу, жаренную, колбасные изделия, яйца, лук, бобовые, гороховые, сладкое, грибы, крахмальные овощи, мясную и кисломолочную продукцию. Тщательно следите за питанием, кормите не более двух раз в день, чтобы животное не переедало.

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Фото: o-poleznom.ru

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