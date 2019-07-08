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Автор Алла Шальнова

Домашние шиншиллы: особенности поведения и характера

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Шиншиллы — интереснейшие пушистые создания, обладающие широким набором реакций и звуковых сигналов, ощущающие себя королями и королевами этой жизни.

Многие спрашивают: шиншиллы умные? Вопрос интересный. Но как оценивать ум? Говоря о дрессировках, шиншиллы почти не понимают, не запоминают команды, в отличии от крысы. Если шиншилла живет в клетке одна, животное будет скучать по человеку, долгую разлуку способна не пережить, что приведет к разрыву сердца. Если шиншилла живет в паре, все обстоит иначе, зверек не будет по вам страдать. Глупым это животное тоже не назовешь. Стая шиншилл имеет определенную иерархию, матриархальный строй — опытные самки являются вожаками. Язык, передача звуков одна из-за самых богатых у грызунов:

  • Когда общаются с пламенем мягко ворчат;
  • Призывают отрывистыми звуками, когда пытаются найти другого зверька;
  • К спариванию призывают нежным писком;
  • Детеныш издает достаточно высокие требовательные звуки, когда хочет кушать;
  • Если шиншиллу обижают в племени, она будет издавать жалобный звук;
  • Протест выражается в раздраженном сигнале;
  • Когда шиншилла начинает издавать каркающий сигнал, значит обороняется;
  • Скрежет голоса появляется при ярости;
  • Самец ругается с самкой хрюканьем, а самка — скрежетом;
  • Крякают при обнаружении опасности;
  • Резкий крик издают, когда больно, в экстренной ситуации.

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Каждая шиншилла имеет особенный характер, они совершенно разные — от миленьких зверьков, до параноиков. Покупать шиншиллу следует у заводчика, вместо ферм. На фермах из-за ужасного обращения шиншиллы становят дурными. Заводчик жесткого обращения не допускает, они растут в любви и ласке, поэтому придя к заводчику, увидите ласковое, доброе животное.

Шиншиллы довольно своенравны по натуре, чтобы она вас любила с ней нужно всегда разговаривать мягко и аккуратно. В семействе шиншилла будет общаться больше со стаей, нежели с человеком.

Запрещается животное трогать за хвост, хватать без его разрешения, как это делают на фермах. Резко хватая животное, легко сломать зверьку психику. Шиншилла должна разрешить взять на руки — понюхать руки, привыкнуть.

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Нельзя трогать шиншиллу после переезда в течении двух-трех дней, в это время она осваивается в новом домике. Разрешается аккуратно давать вкусности.

Когда шиншилла начала доверять, она сама покажет знаки интереса. За зверьком лучше наблюдать, стараться лишний раз не тискать. Тем более живое существо не может быть игрушкой для ребенка. Подготовьтесь спокойно реагировать к ночным прыжкам по клетке и перестановки ее наполнения. Если думаете, кого завести — мальчика или девочку, предупредим: мальчики более ручные, нежные существа, девочки зачастую своенравны и могут быть агрессивно настроены.

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Фото: korholga. com

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