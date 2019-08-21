Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт Собаки Птицы Лошади Кошки Грызуны Рыбы Экзотика
Автор Алла Шальнова

Дрессировка домашней крысы

Зоосфера » Грызуны print

Многие видели небольшие представления, как крыса ходит по канату, преодолевает препятствия, делает много интересных вещей. Можно ли в домашних условиях, непрофессионалу обучить питомца разным трюкам? Расскажем в статье поподробнее.

В классическом понимании слова "дрессура" к крысам никакого отношения не имеет. Крыса делает то, что ей нравится, при правильной мотивации. Питомец выполняет трюк — хозяин дает угощение, таков круговорот. Данную методику странно называть дрессурой, скорее всего подходит слово — обучение выполнять определенные действия за что-то вкусное.

Два первых основных урока, которые крыса должна усвоить — имя и приучение к рукам хозяина.

Мозг крысы устроен так, что он пропускает мимо те звуки, которые неприятны. Следовательно, запоминает то, что хорошо звучит. Хорошо для крысы звучат клички, содержащие буквы: ц, ш, щ, ч, с, ф, к, р; например, Софья, Чарльз, Маус, Чуча, Сальса, Такос, Суся, Шуша, Шура. Видя положительную реакцию крысы на определенную кличку, зафиксируйте ее, обучайте крысу. Животное хорошо запомнит имя во время кормления, почесывания спинки и щечек, когда берете на руки. Если зверек не реагирует на имена, придуманные вами, остается цокать, легко постукивать пальцами, чтобы позвать.

Урок номер два — приучение к рукам. Никогда не вытягивайте насильно крысу из дома, если вы видите сопротивление, во-первых, чревато травмой, во-вторых, животное долго не будет вам доверять. Для начала дайте ей понюхать руки, привыкнуть, потом она захочет к вам выйти.

Читайте также: Пять причин завести дегу

Для благоприятного обучения, соблюдайте ряд правил:

  • Крыса внимательно слушает хозяина, если она не переела и не голодна;
  • Не проводите занятия в клетке. Клетка — это дом, защита, уют, никакой дрессуры там не может происходить. Выберете другое место для обучения;
  • Перед обучением дайте крысе освоиться, познакомиться с игрушками;
  • Заслуженное лакомство необходимо резать на мелкие кусочки для эффективной тренировки, отсутствия желание у крысы украсть еду;
  • Не поощряйте крысу сыром. Крысы едят сыр только в мультиках;
  • Не стоит заставлять животное выполнять трюки насильно, а также передвигать его. Занятие должно идти полчаса;
  • Нельзя физически наказывать крысу, повышать голос. Хороший результат получается благодаря ласке, внимательности, терпению;
  • Давать сложные трюки разрешено после полной отработки предыдущего;
  • Не давайте лакомство просто так, вкусности даются за правильное выполнение трюка;
  • Во время обучения подавайте крысе звуковые сигналы — щелчки, цоканье, посвистывание, говорите слово "да".

Читайте также: Главные правила воспитания собаки

Фото: vplate.ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дрессировка домашней крысы
Обсудить
Актуальная аналитика
Туризм
Каких ошибок можно избежать, отправляясь на Сицилию
Грызуны
Дрессировка домашней крысы
Авто
Занимательное о машинах и их производителях
Новости Все >
Лавров: Россия рассмотрит все обращения, поступившие со стороны G7
Путин напомнил организаторам протестов в Москве про "мертвые души"
Казанский "Зенит" представил форму с изображением чак-чака
Финский лидер поприветствовал Путина по-русски
Лукашенко на совещании рассказал про "оборзевших в погонах"
Гидрометцентр: бабье лето будет
АКОМ — покоритель стихий. Прощание с вулканом
Кабмин поручил наладить поставки иностранных психотропных лекарств
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Мэрия Москвы рассмотрит вопрос повышения минимальной пенсии
Последние материалы
Каких ошибок можно избежать, отправляясь на Сицилию
Дрессировка домашней крысы
Занимательное о машинах и их производителях
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Лавров: Россия рассмотрит все обращения, поступившие со стороны G7
Путин напомнил организаторам протестов в Москве про "мертвые души"
Казанский "Зенит" представил форму с изображением чак-чака
Сдаем квартиру. Первый этап - подготовка
Финский лидер поприветствовал Путина по-русски
Лукашенко на совещании рассказал про "оборзевших в погонах"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Глобальные
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Военные новости
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Русский Фоллаут: почему власти скрывают "облако радиации"
Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Казанский "Зенит" представил форму с изображением чак-чака
Семьям предложено выделять деньги на 1 сентября
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Путин напомнил организаторам протестов в Москве про "мертвые души"
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Кудрин: силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве
Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"
История и современность
Апокалипсис по календарю Майя перенесли на 27 августа 2019
Апокалипсис по календарю Майя перенесли на 27 августа 2019
Израильские инженеры разработали пульт управления собакой
Израильские инженеры разработали пульт управления собакой
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Эксперт: Чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО?
Эксперт: Чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО?
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Оборона Шипки: в чем ошиблось командование русской армии
Оборона Шипки: в чем ошиблось командование русской армии
Создан честный портрет современной молодежи
Создан честный портрет современной молодежи
Ядерный "Буревестник" подключат к мертвой руке "Периметра"
Ядерный "Буревестник" подключат к мертвой руке "Периметра"
Фотогалереи
6 самых безопасных авто 6 Фото 6 самых безопасных авто
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Найти мужа - искусство, удержать его - профессия 8 Фото Найти мужа - искусство, удержать его - профессия
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Домашнее
Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Диетологи рассказали о простом способе продлить жизнь
Сладости, полезные для детей и взрослых
Медики рассказали о лечебных свойствах хурмы
Врачи рассказали, какие продукты защищают от болезней сердца
Прогулка в парке улучшает настроение наравне с праздниками
Как нормализовать давление без лекарств
Альбина Джанабаева пытается сбросить лишние килограммы после отпуска
В Великобритании младенец умер из-за молока матери
В Великобритании младенец умер из-за молока матери
Федосееву-Шукшину с сердечным приступом доставят из Болгарии в Москву
Федосееву-Шукшину с сердечным приступом доставят из Болгарии в Москву
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Как бороться с тошнотой
Как бороться с тошнотой
В непостоянстве этих мужчин виноваты звезды
В непостоянстве этих мужчин виноваты звезды
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Мебель на заказ: что обсудить с мастерами
Мебель на заказ: что обсудить с мастерами
Советы по выбору дивана
Советы по выбору дивана
Забавные фото
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ