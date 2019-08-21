Многие видели небольшие представления, как крыса ходит по канату, преодолевает препятствия, делает много интересных вещей. Можно ли в домашних условиях, непрофессионалу обучить питомца разным трюкам? Расскажем в статье поподробнее.
В классическом понимании слова "дрессура" к крысам никакого отношения не имеет. Крыса делает то, что ей нравится, при правильной мотивации. Питомец выполняет трюк — хозяин дает угощение, таков круговорот. Данную методику странно называть дрессурой, скорее всего подходит слово — обучение выполнять определенные действия за что-то вкусное.
Два первых основных урока, которые крыса должна усвоить — имя и приучение к рукам хозяина.
Мозг крысы устроен так, что он пропускает мимо те звуки, которые неприятны. Следовательно, запоминает то, что хорошо звучит. Хорошо для крысы звучат клички, содержащие буквы: ц, ш, щ, ч, с, ф, к, р; например, Софья, Чарльз, Маус, Чуча, Сальса, Такос, Суся, Шуша, Шура. Видя положительную реакцию крысы на определенную кличку, зафиксируйте ее, обучайте крысу. Животное хорошо запомнит имя во время кормления, почесывания спинки и щечек, когда берете на руки. Если зверек не реагирует на имена, придуманные вами, остается цокать, легко постукивать пальцами, чтобы позвать.
Урок номер два — приучение к рукам. Никогда не вытягивайте насильно крысу из дома, если вы видите сопротивление, во-первых, чревато травмой, во-вторых, животное долго не будет вам доверять. Для начала дайте ей понюхать руки, привыкнуть, потом она захочет к вам выйти.
Читайте также: Пять причин завести дегу
Для благоприятного обучения, соблюдайте ряд правил:
Читайте также: Главные правила воспитания собаки
Фото: vplate.ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?