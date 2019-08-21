Дрессировка домашней крысы

Многие видели небольшие представления, как крыса ходит по канату, преодолевает препятствия, делает много интересных вещей. Можно ли в домашних условиях, непрофессионалу обучить питомца разным трюкам? Расскажем в статье поподробнее.

В классическом понимании слова "дрессура" к крысам никакого отношения не имеет. Крыса делает то, что ей нравится, при правильной мотивации. Питомец выполняет трюк — хозяин дает угощение, таков круговорот. Данную методику странно называть дрессурой, скорее всего подходит слово — обучение выполнять определенные действия за что-то вкусное.

Два первых основных урока, которые крыса должна усвоить — имя и приучение к рукам хозяина.

Мозг крысы устроен так, что он пропускает мимо те звуки, которые неприятны. Следовательно, запоминает то, что хорошо звучит. Хорошо для крысы звучат клички, содержащие буквы: ц, ш, щ, ч, с, ф, к, р; например, Софья, Чарльз, Маус, Чуча, Сальса, Такос, Суся, Шуша, Шура. Видя положительную реакцию крысы на определенную кличку, зафиксируйте ее, обучайте крысу. Животное хорошо запомнит имя во время кормления, почесывания спинки и щечек, когда берете на руки. Если зверек не реагирует на имена, придуманные вами, остается цокать, легко постукивать пальцами, чтобы позвать.

Урок номер два — приучение к рукам. Никогда не вытягивайте насильно крысу из дома, если вы видите сопротивление, во-первых, чревато травмой, во-вторых, животное долго не будет вам доверять. Для начала дайте ей понюхать руки, привыкнуть, потом она захочет к вам выйти.

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Для благоприятного обучения, соблюдайте ряд правил:

Крыса внимательно слушает хозяина, если она не переела и не голодна;

Не проводите занятия в клетке. Клетка — это дом, защита, уют, никакой дрессуры там не может происходить. Выберете другое место для обучения;

Перед обучением дайте крысе освоиться, познакомиться с игрушками;

Заслуженное лакомство необходимо резать на мелкие кусочки для эффективной тренировки, отсутствия желание у крысы украсть еду;

Не поощряйте крысу сыром. Крысы едят сыр только в мультиках;

Не стоит заставлять животное выполнять трюки насильно, а также передвигать его. Занятие должно идти полчаса;

Нельзя физически наказывать крысу, повышать голос. Хороший результат получается благодаря ласке, внимательности, терпению;

Давать сложные трюки разрешено после полной отработки предыдущего;

Не давайте лакомство просто так, вкусности даются за правильное выполнение трюка;

Во время обучения подавайте крысе звуковые сигналы — щелчки, цоканье, посвистывание, говорите слово "да".

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Фото: vplate.ru