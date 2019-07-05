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Автор Марина Расторгуева

К путешествию со своими питомцами надо приготовиться заблаговременно

Зоосфера

Многим кажется, что довольно сложно отправиться в путешествие со своим питомцем. Но при заблаговременной подготовке проблем с животным у вас не возникнет. Согласитесь, ведь замечательно взять с собой вашего любимца.

К путешествию со своими питомцами надо приготовиться заблаговременно

Давайте перечислим аксессуары, которые помогут грамотно собрать "хвостика" в путь.

Путешествие на самолёте

Перед тем как взять своего питомца в полет, стоит изучить правила Росприроднадзора, Россельхознадзора (на официальных сайтах) и самой авиакомпании о перевозке животных на борту самолета.  Выдача разрешений на перевозку животных выдается теперь и на Госуслугах.

Как правило, большинство авиакомпаний разрешает перевозить в салоне самолета подобный дополнительный "груз", который не превышает 8 кг вместе с переноской. Питомец должен быть в переноске весь полет. Если же вес животного превышает допустимый максимальный вес, лететь ему придётся в багажном отсеке. Животному должно быть комфортно в переноске и достаточно места. В переноске должны быть отверстия для вентиляции и салфетка, впитывающая влагу.

Путешествия поездом или электричкой

Как и в случае с авиаперелетами, вам придется ознакомиться с правилами провоза животных. Имейте в виду, что условия перевоза в разных странах могут отличаться. Основные правила гласят, что кошки, маленькие собаки и другие малогабаритные животные должны перевозиться в специальных переносках. Если вы владелец большой собаки, то её стоит посадить на короткий поводок и надеть намордник. В купе разрешается провозить до двух собак. Их хозяин при этом должен выкупить все места. В пригородных электричках провозить животных проще. Главное, чтобы ваш питомец не мешал другим людям. Для этого пользуйтесь переноской для мелких животных и поводком с намордником для больших собак.

Путешествия на машине

Кажется, что нет ничего проще, чем взять с собой питомца в путешествие на машине. Но и тут есть свои нюансы.

Чтобы любимец не испачкал лапами обивку сидений в машине, приобретите специальный автогамак. Это приспособление, выполненное из водонепроницаемой ткани, крепится на заднее сиденье машины. Вся грязь и шерсть будут оставаться на этом полотне. Как правило, провозятся таким образом собаки. Чтобы питомец не пострадал при резких торможениях, приобретите специальный ремень безопасности.

Чтобы животное не мешало вам вести машину, приобретите специальную решетку, огораживающую передние сиденья от задних.

 

Для мелких пород собак и кошек оптимальным решением будет переноска. В этом случае вы будете уверены, что животное не повредит автомобиль. Также питомец точно не будет вам мешать следить за дорогой.

Обязательно возьмите в дорогу еду и воду для питомца. Чтобы процесс питья в дороге был для животного удобным, приобретите в зоомагазине миску-непроливайку.

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