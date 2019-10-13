Что ест хомяк в домашних условиях

Недаром существует слово "хомячить", обозначающее — кушать постоянно, в огромных количествах. Так и хомяки, заканчивается в клетке еда, они могут употреблять то, что в принципе не едят, например, стружку.

В дикой природе хомяки едят то, что является присущим их месту обитания. На полях едят зерно, в деревне — овощи и фрукты, хранящиеся в кладовых. Так же могут съесть свежую зелень, обычную траву, полевые растения. Особенным лакомством для хомяков являются различные жучки, пауки, гусеницы. В некоторых случаях, грызуны способны съесть раненого зверя.

Чтобы в домашних условиях хомяк жил хорошо, надо кормить едой, приближенной к природной. Грызуну нельзя еду с солью, сахаром, копчености, жареное, жирное, консервы. Такая пища способна сильно навредить животному, вызвать язву, в особых случаях — приводит к летальному исходу.

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Главная часть питания хомяков — зерновые продукты — гречка, овсянка, пшено, чечевица. Рис разрешено давать распаренным при диарее у хомяка. В зоомагазинах продают просто зерновые смеси, а также с добавлением витаминов и минералов, необходимых животному.

Домашние хомячки чаще всего обожают фрукты. Можно давать груши, яблоки, абрикосы, сливы, бананы, арбузы и дыни. Яблоки несладких сортов в рационе особенно важны для беременных хомяков, так как витамины, содержащиеся в них поддерживают иммунитет, делают крепче кости и зубы в такой ответственный период. Абрикосы лучше всего давать недозрелые, так как в них меньше сахара. Арбуз и дыню давать редко, не чаще раза в неделю. Положительно хомяки относятся к ягодам — любимые из них — виноград/изюм, вишня, малина и голубика. Вишню необходимо давать уже без косточки.

Необходимо добавлять в рацион куриную грудку не чаще двух раз в неделю, дождевых червей, обязательно покупных, дачные могут перенести заразу.

Для стачивания резцов предлагается установить в домике минеральный или меловой камень.

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Так как хомяки — ночные животные, просыпается аппетит также ночью и вечером. Количество корма на прямую зависит от размера грызуна. Например, сирийскому хомяку требуется 1 столовая ложка зерновой смеси два раза в день; джунгарскому — 1 чайная ложка утром и вечером. Вечером обязательно давайте хомяку фрукты и овощи, недоеденные остатки уберите, чтобы они не гнили. Также необходимо выбрасывать запасы, которые делает хомяк в силу своей природной натуры.

Хомяк, хоть и не пьет большое количество воды, не должен "умирать" от жажды. Установите в клетку миску с водой или поилку. Не забывайте менять воду, обязательно наливать кипяченую.

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Фото: homkin. ru