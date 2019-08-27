Редкие животные Австралии

Уникальная страна Австралия является местом обитания животных, которых больше не встретить нигде. Статья познакомит вас с редкими, удивительными животными Австралии.

Коала напоминает медвежонка с серой шерстью, правда, вес коалы достигает всего 15 килограммов. Любимым местом обитания "плюшевого медвежонка" являются деревья, сильные ногти помогают им карабкаться по деревьям. Едой коалы считаются листья эвкалипта, за день она съедает около килограмма листьев, причем только молодых. Не составит труда коале перепрыгивать с одной ветки на другую. Стоит сказать, коала живет на деревьях всю жизнь.

Фото: howdoright.ru

Утконос с виду напоминает утку и зверя одновременно. Самочка откладывает яйца в скорлупе, высиживает их на протяжении 10 дней, как птица. Утконос-млекопитающее. Детеныши животного появляются на свет слепыми, без шерсти. Подросших детенышей мать учит находиться в воде, охотиться. Живут утконосы в норах рядом с водоемом. Животное отлично держится на воде, в отличие от суши, где передвигается с трудом. На охоту утконос выходит рано утром, либо поздно вечером. Он ловит червей, рачков. Стоит сказать, что у утконоса нет зубов.

Кенгуру носит звание главного символа Австралии. Он не боится людей, поэтому наблюдать за ним легче всего. У кенгуру отличный слух. Детеныш кенгуру появляется на свет хиленьким, поэтому самка донашивает его в своей сумке на протяжении восьми месяцев. Передними лапами кенгуру хватает предметы - его пальцы отлично развиты. У кенгуру есть точная копия, только меньшего размера, зовут его валлаби.

Фото: animalworld.com.ua

Кузу — животное, живущее на деревьях. Его сильный хвост помогает цепляться за ветви. Любимым лакомством являются цветы, кора, древесные листья. Живут кузу стаями.

Фото: givnost.ru

Название тасманский дьявол уже с первых минут наводит страх, хотя на деле это милый зверек, совсем не вселяющий ужас. Он имеет размеры с маленькую собачку. Название дьявол получил за счет большой зубастой пасти и злого нрава. Первые жители Австралии, увидев зверя, прозвали его дьяволом или чертом.

Зверек выходит на охоту в ночное время, днем предпочитает прятаться в зарослях кустов. В драках практически всегда выходит победителем. Стоит сказать, что тасманского дьявола можно приручить, если взять его к себе крохотным.

Фото: web-zoopark.ru

Большой еж, по-другому в Австралии его прозвали ехидной, у которой длинные иглы. Вес "ежей" начинается от 2.5 до 5 кг. Главной отличительной чертой ехидны является "клюв"", позволяющий добывать пищу из узких нор, щелей. Ехидна откладывает лишь одно яйцо, вылупившегося детеныша самка носит в сумке. Главной защитой самки являются длинные иглы, правда она практически не имеет врагов, кроме людей, которые не прочь на нее поохотиться.

Фото: national-travel.ru