Необычное домашнее животное - летучая мышь

За последние десять лет вкус на заведение экзотических животных возрос. Люди заводят сверчков, змей, пауков, крокодилов, тараканов, что насчет летучих мышей? Может, кто-то удивится, но их тоже заводят, хотя они являются дикими. Очень сложно представить, как летучая мышь может жить в столь маленьком и непривычном для ее вида пространстве.

Подробнее о летучих мышах

Летучие мыши — рукокрылые создания, живущие примерно тридцать лет. Соблюдая правильное содержание, мыши в домашних условиях живут меньше, чем на воле. Максимальный размер животного примерно с человеческую кисть руки, вес 4-10 грамм. Тело покрыто короткой, густой и мягкой шерстью, задние лапки, бока, передние лапки соединены эластичной перепонкой, которая формирует крыло. Форма головы, как у обычной мышки. Глаза у нее маленькие, особого значения не имеют. Летучие мыши почти полностью слепы. Ведущую роль играю уши, являясь эхолокаторами, которые направляют мышь туда, куда ей необходимо отправиться, например, к добыче. Летают мыши со скоростью около 50 км/ч.

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Питание летучих мышей

В дикой природе маленькие летучие мыши питаются насекомыми, большие — лягушками, ящерками, небольшими птицами. Есть виды, пьющие кровь животных и птиц, а есть, питающиеся фруктами, орехами, пыльцой, разными травами.

В домашних условиях летучую мышь необходимо кормить червяками, хрущами, молочной смесью из куриных желтков, молока, пивных дрожжей, пшеничных отрубей, меда, сиропа шиповника и витамина Е. Молочной смесью кормят из пипетки. Летучие мыши — одни из самых прожорливых животных, за один прием пищи они могут съедать до 60 % своего веса. Переедание негативно влияет на животное, в худшем случае оно может погибнуть от несварения. Поэтому внимательно следите за рационом питомца.

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Содержание летучих мышей

Содержать летучую мышь в домашних условиях крайне сложно. Они любят много летать ночью, потому что, как известно мыши — ночные существа. Поэтому стоит приобрести свободный вольер, а также иногда выпускать, чтобы она немного полетала.

Летучие мыши имеют главную особенность — непостоянную температуру тела. Чтобы создать питомцу комфортные условия, сделайте вольер с двумя "комнатами", с разным температурным режимом. Например, чтобы животное хорошо переварило пищу, ему необходима температура 30 градусов тепла.

Вольер необходимо оснастить специальными лазами, чтобы мышь могла больше двигаться. Также необходимо наличие поилки.

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Особенности летучей мыши, которые явно повлияют на выбор домашнего питомца

Активничают летучие мыши с 11 часов вечера до 7 утра.

Пока они не спят им нужно уделять много внимания, особенно, разговаривать с ними.

Мыши — ранимые существа, если их обидеть они уйдут в депрессию, перестанут за собой следить. Без соблюдения гигиены летучие мыши умирают.

Эти животные "ходят в туалет" в полете.

Необходимо покупать для них много насекомых.

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Фото превью: petszona. ru