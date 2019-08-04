Мини-пиги совсем не мини

До сих пор социальные сети и в целом Интернет пытаются убедить в существовании мини-пигов весом в 3 килограмма. Кто такие на самом деле мини-пиги? Насколько в действительности размер свинок маленький? И с чем сталкиваются люди, заводящие дома свиней?
Один из самых больших обманов этого мира — заведи маленькую домашнюю свинку, она будет, как кошка или собачка. Маленькая свинка бывает небольшого размера только детенышем или при небольшом количестве кормлений.
В энциклопедии подробно описано, что карликовая свинья достигает в весе 150 кг, а в росте 70 см. Эти показатели намного больше, чем у средней кошки. Встает вопрос: "Зачем нужно домашнее животное в обычной квартире, которое больше, чем квартира?" Ответ прост — необходимо точно знать, какое животное вы заводите.
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Существует 5 пород карликовых свиней, которые относятся к понятию мини-пиг.
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Мини-пиги бывает разных цветов — черные, рыжие, песочные, мраморные, смешанные. Живут около 10-15 лет. Их могут держать в квартире, только в большой. Свиньи хорошо поддаются дрессировке, способны выучить и реагировать на команды, приучаются к лотку.
Мини-пиги — детеныши любят активные игры. Несмотря на высокую активность, они склонны к ожирению, поэтому, чтобы свинья быстро не росла необходима диета и ежедневные прогулки на свежем воздухе.
При отсутствии дрессировки, мини-пиг может вести себя своенравно, проявлять агрессию к детям и старикам. Активная дрессировка должна проходит в первые три месяца жизни в квартире. Дальше — переучить сложно.
Чем больше будете кормить свинью, тем больше она вырастит. Мини-пигам категорически запрещена жирная, острая, сладкая, соленая, жареная и печеная еда. Можно только правильно питание, похожее на питание маленьких детей.
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