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Лада Коротун

Зоопсихолог Фаустова: "Собаки, как и люди, получают первичную важную информацию в раннем детстве"

Зоосфера » Собаки

Часто люди берут собаку и думают, что она им будет газеты носить и чуть ли не чай-кофе заваривать, потанцует и споет по их желанию… Но при этом не хотят или не могут научить ее даже самым элементарным правилам поведения.

Зоопсихолог Фаустова: "Собаки, как и люди, получают первичную важную информацию в раннем детстве"

Как человеку и животному понять друг друга и установить взаимопонимание? Главное, с детства закрепить доверительные отношения и чувство безопасности у собаки. Об этом Pravda.Ru рассказала зоопсихолог Милена Фаустова.

Милена Геннадьевна, какие существуют виды нежелательного поведения собаки и до какой степени может их скорректировать зоопсихолог? Как это происходит?

Гипотетически можно скорректировать все. Но есть такие проблемы, которые лечатся очень долго. Другие проблемы можно за одну-две консультации решить. Одна из частых проблем, с которыми ко мне обращаются: собака (бывает даже взрослая, но чаще щенок) писает, справляет свои дела дома. И тут главное, понять, почему он это делает.

Это может быть страх одиночества, когда хозяин уходит, а собака таким образом как бы пытается донести свои фобии. Это может быть неуверенность в отношениях с хозяином. И тогда мы уже работаем над тем, чтобы хозяин и собака начали понимать друг друга. Может быть, собака просто не понимает, что нужно писать на улице. В основном это щенки, которые выходят на улицу, но боятся там писать или так заигрываются, что ничего больше не могут там сделать и все несут домой.

Тут важно понять корень проблемы, и в зависимости от этого ее решать. Иногда приходится углубляться в прошлое. Собаки, как и люди, получают первичную важную информацию в раннем детстве, когда формируются основные навыки и модели поведения. Некоторые по каким-то причинам не получили эту информацию.

И поэтому, конечно, с такими собаками-депривантами, которые в детстве лишились чего-то важного, труднее всего работать. Потому что, как известно, детские травмы или не лечатся, или лечатся очень долго. И есть собаки, которые (тоже частые обращения) боятся оставаться одни дома. С ними тоже очень трудно работать, потому что хозяевам нужно уходить на работу.

Собака начинает орать, скулить, что-то там грызть, разносить квартиру или тоже делать дела в неположенном месте. Тут нужна скрупулезная каждодневная работа с собакой, на которую у хозяев не всегда хватает и времени, и желания.

Я не раз сталкивалась с мнением, что собака должна то-то, то-то и еще много чего. И часто люди берут собаку в надежде на то, что щенок уже будет ходить на улице, носить тапочки, приносить газету, чуть ли не заваривать чай, кофе, потанцуем…

Мало кто хочет работать с самого младенчества с щенком, для того, чтобы научить его пусть не кофе готовить, конечно, но хотя бы основным навыкам, каким-то основным правилам поведения. И главное, конечно, — нужно с детства закрепить доверительные отношения и чувство безопасности у собаки, уверенности в хозяине. Это очень важно, потому что без этого чувства собака всегда будет проблемной.

— Как известно, животные в основном повинуются инстинктам. У собаки рефлексы первостепенны. Как зоопсихолог может воздействовать на собаку? Как это происходит?

— Да, инстинкты, рефлексы — все это есть у собаки. Но полагаться на то, что собака живет только этим, — мнение прошлого века. Потому что современные ученые биологи, нейрофизиологи и прочие давно поняли и доказали, что не только на инстинктах и рефлексах собака живет и общается. На самом деле психологическое развитие у взрослой собаки сопоставимо с ребенком лет трех-четырех.

А ребенка в этом возрасте многому уже можно научить, много чего объяснить. Можно вступать даже в полноправный взрослый разговор. То же самое можно и с собакой делать. Тут очень важно полагаться не столько на какие-то инстинкты и рефлексы у собаки, сколько найти тот мотив, который будет сподвигать собаку делать то или другое.

Но это очень часто тоже бывает проблемой, потому что такие мотивы могут быть неочевидны для хозяев. Тем более трудно понять, что надо делать. Например, если собака тянет поводок на улице, ее мотив, естественно, идти вперед что-то понюхать или кого-то облаять, а хозяину очень трудно понять, как с этим работать.

И тут нужно понимание того, что хочет собака, и понимание того, как с ней можно найти какой-то консенсус, чтобы собака своего в результате добилась, но и сделала то, что хочет хозяин. Вот это порою бывает очень сложно. Хозяину нужно понимать, как воздействовать на собаку без наказания и ругани, без каких-то ненужных упреков, которые собака все равно не поймет.

Если в момент, когда собака, например, лает на прохожего, начать ее ругать, то она может как бы совершенно по-другому воспринять, за что ее ругают. Потому что обычно лай на прохожего говорит о неуверенности собаки в себе, о ее страхе. И получается, что хозяева ругают собаку за страх. Это очень трудно понять.

Соответственно, когда хозяин начинает ругать собаку при чужом прохожем, то сам тоже напрягается. И собака может подумать, что это просто человек очень опасный и вообще со всеми прохожими так надо. Тогда она будет с еще большей силой потом нападать или не любить чужих людей.

Тут очень тонкая грань, когда нужно понять, почему собака так себя ведет, что движет ее поведением. Плюс к этому, конечно, нужно думать, как можно это снять без конфликта, объяснить, чтобы и собаке было понятно и приятно, чтобы она понимала, что лаять на прохожих нехорошо. Для этого, конечно, надо ее хвалить за хорошее поведение и какие-то бонусы в виде печенья использовать.

Беседовала Лада Коротун

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Автор Лада Коротун
Лада Коротун - журналист, интервьер, корреспондент Правды.Ру *
Темы дети собака
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