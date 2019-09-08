Питбультерьер: история породы

Американский питбультерьер — одна из самых известных пород собак благодаря своей незаслуженно плохой славе. Однако питбуль относится к не только к бойцовым, но и служебным собакам. Было время, когда считалось, что лучшей собаки-няньки для присмотра за маленькими детьми не найти. Чтобы лучше понять эту породу, предлагаем узнать ее историю.

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Порода сформировалась 300 лет назад. Современный американский питбультерьер имеет среди предков, как можно догадаться по его названию, терьеров и бульдогов. Английский бульдог (буквально — бычья собака) был выведен для того, чтобы нападать на быков. Травля этих животных была в давние времена популярным развлечением. Собака должна была быть достаточно сильной и ловкой, чтобы наброситься на быка, вцепиться в него (чаще всего — укусить за ухо или нос) и отскочить обратно прежде, чем он ударит или растопчет ее. Использовались собаки и для боев друг с другом.

Некоторые старые изображения бульдогов показывают собак, имевших явное сходство с питбулями. Похожая собака была у знаменитого писателя Вальтера Скотта. Он был очень привязан к своему псу, и когда тот умер, приказал похоронить его под окнами своего кабинета. Со временем именно собачьи бои стали приобретать все большую популярность, но бульдоги были для них слишком неповоротливы, ленивы и лишены азарта. Тогда они были скрещены с терьерами.

Какой именно терьер добавил своей крови, точно неизвестно. Получившиеся бультерьеры обладали силой бульдога и ловкостью и упорством терьера, что делало их идеальными для боев. По названию местности наиболее успешная разновидность таких собак получила название стаффордширского бультерьера. Дальнейшее скрещивание его с терьерами и далматинцами привело к появлению породы английский бультерьер. В 1835 году собачьи бои оказались под запретом в Великобритании. Примерно в то же время они стали набирать популярность в Америке. Там породу называли даже янки-терьер, но в конце концов в обиход вошло название питбультерьер от слова "пит" ("яма"), то есть с намеком на арену для собачьих боев, которая нередко представляла собой яму с досками на стенах.

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В 1898 году был создан первый клуб владельцев и заводчиков питбультерьеров — United Kennels Club, который существует и в наши дни. Клуб считает, что существует только одна порода — американский питбультерьер, к которой причисляет и американского стаффордширского терьера. Из-за этого возникает множество сложностей у профессиональных кинологов, не признающих родословные UKC.

В 1909 году часть заводчиков питбулей вышла из UKC и создала Американскую ассоциацию заводчиков собак (ADBA). Ассоциация регистрировала только чистокровных питбулей, но распространяла свою деятельность на весь мир. Помимо этого, она вела работу по распространению информации и популяризации породы, а также проводила выставки собак.

Примерно в то же время впервые возник и стандарт породы американский питбультерьер. Но некоторые заводчики считали питбулей слишком агрессивными и недостаточно красивыми. С целью сделать этих собак чуть более изящными и менее драчливыми была проведена селекционная работа, и появилась разновидность питбуля — американский стаффордширский терьер, в 1936 году признанная отдельной породой. Горделивые владельцы питбулей нередко называют амстаффов "декоративным" или "выставочным" питбулем.

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Фото превью: img4. goodfon.com