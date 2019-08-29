Приучаем котенка к лотку: простые советы

Когда вы заводите котенка, вам обязательно скажут, что он уже приучен к лотку. На самом деле, это часто не является правдой. В этом случае вам самому придется заняться воспитанием любимца.

Для начала, вам нужно купить комфортный для котенка лоток. Существуют такие критерии при выборе:

1. Выбирайте размер лотка в зависимости от размеров животного, которое должно в него помещаться.

2. Перед тем, как сходить в туалет, кот обязательно раскопает ямку, поэтому следует выбирать лоток с высокими бортиками.

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Правила приобретения:

— кот и лоток должны оказаться в квартире одновременно;

— месторасположение лотка должно быть удобным для животного и комфортным;

— лоток должен быть устойчивым и достаточно тяжелым;

— при выборе ориентируйтесь в первую очередь на качество, а не на цену.

Перед тем, как начать приучать котенка, следует ограничить его в новом доме одной комнатой, чтобы за питомцем было удобно наблюдать. Как правило, день или два котенок будет привыкать к новому жилищу и не станет ходить в туалет.

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Чтобы приучить котенка к лотку понадобится:

— поставить кошачий горшок в укромное место;

— посадить котенка в лоток с наполнителем, а потом попробовать поскрести его лапкой (эту процедуру лучше выполнять утром, днем и вечером);

— после того, как котенок начнет справлять нужду в нужном месте, обязательно хвалите его и гладьте.

Стоит сказать о том, что для котят идеально подойдет туалет с низкими бортами. Они просты в уходе и стоят совсем недорого. Также удобны туалеты с сеткой. Все содержимое лотка, оставляемое котенком, будет оказываться под ней. Лапы животного будут сухими и чистыми. Проблема одна - приучить котенка ходить в туалет без наполнителя.

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Если котенок сходит в туалет в неположенном месте, ни в коем случае его не ругайте и не бейте. Страх перед вами только усугубит положение. В такой ситуации следует сделать резкий хлопок, а потом посадить котенка в положенное место. Если вы обнаружили "сюрприз" от питомца после работы, то возьмите салфетку и промокните её в жидкости. После этого отнесите салфетку в лоток, чтобы животное пришло в следующий раз на запах.

Также стоит знать несколько правил при выборе наполнителя:

1. Настороженно выбирайте наполнитель с запахом, так как питомцу он может не понравиться.

2. Не жалейте наполнителя, слой должен быть большой.

3. Ячейки совка должны свободно пропускать наполнитель.

4. Если вашему питомцу нравится наполнитель, то не стоит его менять. Кошка может перестать ходить в лоток с новым наполнителем.

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Фото превью: ourkoshki.ru