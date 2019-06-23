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Марина Расторгуева

Коты существуют, чтобы их гладили: мифы о поведении домашних питомцев

Зоосфера » Кошки

Уже долгое время представители семейства кошачьих проживают рядом с людьми. Чаще всего котов заводят для того, чтобы иметь рядом с собой пушистого и милого друга, который будет вам мурлыкать по вечерам и позволит себя погладить. Но чаще всего коты своенравны и ведут себя не так, как хотите вы. Укусы и царапины на теле часто встречаются у владельцев котов и кошек.

Коты существуют, чтобы их гладили: мифы о поведении домашних питомцев

Поговорим о самых частых заблуждениях, которые присутствуют у заводчиков пушистых питомцев.

Кот должен любить поглаживания

Не каждый кот любит, когда его гладят. В зависимости от своих воспоминаний или характера кот может не подпускать вас к себе. Если его когда-то грубо кидали на пол после держания на руках, вряд ли он будет даваться впредь. На вашу ласку кот отреагирует агрессивно. Также коты не любят, когда на них сильно давят при поглаживании. Ваш принцип в контакте с котом — плавность и мягкость. Не нужно никаких резких движений, коты этого не любят. Чешите вашего котика за ушком и чуть ниже щек.

Кот непослушный, потому что чувствует себя главным в доме

Это неверно, так как коты являются одинокими охотниками. Они всегда жили в одиночку, поэтому просто не понимают, что такое "подчинение".

Коту нравится любое проявление ваших чувств

Нередко мы можем приблизиться слишком близко к мордочке животного и глядеть на него в упор. Как правило, кот реагирует на такие действия агрессией или убегает. Не удивляйтесь, ведь в дикой среде такие действия с вашей стороны будет считаться агрессивным.

Кот прыгает на вас, так как нападает

Такое поведение кошек стоит расценивать как игру. Многие люди дразнят котят при помощи своих конечностей, поэтому и во взрослом возрасте коты воспринимают ваши ноги и руки как игрушку. Чтобы этого избежать, замрите и резко фыркните на котенка, как только он решит поиграть с вашей рукой или ногой. В таком случае котенок остановится. В этот момент подсуньте котенку ту вещь, с которой ему следует играть.

Кот обязан знать, что на стол залезать запрещено

Ваш питомец всегда будет стремиться залезть высоко, так как это инстинкт. Ругать его за это бесполезно. Дайте животному альтернативу. Разрешите ему залезать на холодильник или шкаф. А от стола кота смогут отучить цитрусовые ароматические масла, которыми можно обработать столешницу.

Коты мстят, когда ходят в туалет "не туда"

Эксперты утверждают, что коты не умеют злиться на вас или мстить. Вашему коту, скорее всего, просто некомфортно справлять нужду в нужном для вас месте. Возможно, вы поменяли наполнитель или переставили лоток. Не стоит шлепать котенка за кучку или лужу, он может решать, что вы сделали так, потому что её заметили. В следующий раз котенок сделает это максимально для вас незаметным образом. Просто не преграждайте котенку доступ к лотку, а лучше приобретите сразу два.

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Автор Марина Расторгуева
Марина Расторгуева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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