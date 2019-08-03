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Автор Марина Расторгуева

Две кошки в доме: как избежать конфликта

Зоосфера » Кошки print

Как известно, коты достаточно чувствительные и тонкие натуры. Никто не может предсказать, как ваш любимец отреагирует на появление нового пушистого жителя в доме. Если между питомцами будут происходить вечные ссоры и драки, это негативным образом отразится на их психике и здоровье.

Поговорим о причинах, по которым котовладельцы решают завести еще одно животное. Таковыми могут быть:

— первый питомец слишком своенравен и не любит контакт с людьми;

— желание приобрести активному питомцу друга, с которым он будет играть;

— спасение бездомного котенка на улице.

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Но как понять, уживутся ли животные вместе? Ключевым моментом является пол животного. Следует обязательно кастрировать или стерилизовать нового питомца, если к вашему первому животному уже применилась эта процедура. Пол в такой ситуации не имеет значения. Два некастрированных кота начнут драться и метить территорию. Если к кастрированному коту подселить кошку, то он, в случае если когда-то имел контакт с противоположным полом, начнет приставать к кошке. Идеальный вариант — завести двух кошек, которые не будут воевать за территорию. Имейте в виду, что маленькие котята будут лучше уживаться вместе. Если ваш питомец долго был одним в семье, то привыкать к новому другу он также будет долго.

Для того, чтобы между вашими питомцами не было неприязни и конфликтов, следует тщательно подготовиться к приезду нового друга:

1. Правильно устройте зоны отдыха и кормления для животных. Их дороги не должны сильно пересекаться.

2. Количество лотков обязательно должно совпадать с количеством кошек и котов в доме. Лотки следует расставить в разных местах квартиры.

3. Количество когтеточек также должно совпадать с количеством животных в доме. Даже если животные не конфликтуют, у каждого должна быть своя когтеточка.

4. Полочки, кошачьи комплексы и лежанки должны стать обязательными предметами для котовладельца. Доминантное животное захочет залезть повыше, чтобы показать свое превосходство, а также осмотреть свою территорию. Если у него не будет такой возможности, животное начнет показывать своё лидерство в драке.

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Первую встречу двух котов тоже нужно тщательно планировать. Желательно, чтобы новый питомец сидел в контейнере. "Старожил" познакомится с новыми для себя запахами, а новое животное привыкнет к новой для себя обстановке. Далее откройте переноску в отдельном помещении и выпустите животное. Если вы уверены, что оба кота здоровы, то можно перенести запах с одного питомца на другого с помощью мокрой тряпочки. Для этого нужно помазать ею возле ушей и щек одного животного, а затем помазать этой тряпочкой другого питомца. Когда наступит первый контакт, обязательно наблюдайте за животными и не пускайте на самотек.

Подружить двух животных помогут такие уловки:

1. Кормите питомцев вкусненьким, когда они находятся рядом.

2. Пусть у животных будут не только индивидуальные игрушки, но и общие.

3. Когда животные контактируют, обнюхивают друг друга, поощряйте их лакомством.

4. Уделяйте любимцам одинаковое количество внимания. Также не стоит наказывать одного, когда это видит другой.

5. С помощью пульверизатора пресекайте агрессию, если она появится.

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Фото превью:  Усатики

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