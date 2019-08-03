Как известно, коты достаточно чувствительные и тонкие натуры. Никто не может предсказать, как ваш любимец отреагирует на появление нового пушистого жителя в доме. Если между питомцами будут происходить вечные ссоры и драки, это негативным образом отразится на их психике и здоровье.
Поговорим о причинах, по которым котовладельцы решают завести еще одно животное. Таковыми могут быть:
— первый питомец слишком своенравен и не любит контакт с людьми;
— желание приобрести активному питомцу друга, с которым он будет играть;
— спасение бездомного котенка на улице.
Читайте также: Как разные музыкальные жанры влияют на кошек
Но как понять, уживутся ли животные вместе? Ключевым моментом является пол животного. Следует обязательно кастрировать или стерилизовать нового питомца, если к вашему первому животному уже применилась эта процедура. Пол в такой ситуации не имеет значения. Два некастрированных кота начнут драться и метить территорию. Если к кастрированному коту подселить кошку, то он, в случае если когда-то имел контакт с противоположным полом, начнет приставать к кошке. Идеальный вариант — завести двух кошек, которые не будут воевать за территорию. Имейте в виду, что маленькие котята будут лучше уживаться вместе. Если ваш питомец долго был одним в семье, то привыкать к новому другу он также будет долго.
Для того, чтобы между вашими питомцами не было неприязни и конфликтов, следует тщательно подготовиться к приезду нового друга:
1. Правильно устройте зоны отдыха и кормления для животных. Их дороги не должны сильно пересекаться.
2. Количество лотков обязательно должно совпадать с количеством кошек и котов в доме. Лотки следует расставить в разных местах квартиры.
3. Количество когтеточек также должно совпадать с количеством животных в доме. Даже если животные не конфликтуют, у каждого должна быть своя когтеточка.
4. Полочки, кошачьи комплексы и лежанки должны стать обязательными предметами для котовладельца. Доминантное животное захочет залезть повыше, чтобы показать свое превосходство, а также осмотреть свою территорию. Если у него не будет такой возможности, животное начнет показывать своё лидерство в драке.
Читайте также: Кошка и птица: как содержать вместе
Первую встречу двух котов тоже нужно тщательно планировать. Желательно, чтобы новый питомец сидел в контейнере. "Старожил" познакомится с новыми для себя запахами, а новое животное привыкнет к новой для себя обстановке. Далее откройте переноску в отдельном помещении и выпустите животное. Если вы уверены, что оба кота здоровы, то можно перенести запах с одного питомца на другого с помощью мокрой тряпочки. Для этого нужно помазать ею возле ушей и щек одного животного, а затем помазать этой тряпочкой другого питомца. Когда наступит первый контакт, обязательно наблюдайте за животными и не пускайте на самотек.
Подружить двух животных помогут такие уловки:
1. Кормите питомцев вкусненьким, когда они находятся рядом.
2. Пусть у животных будут не только индивидуальные игрушки, но и общие.
3. Когда животные контактируют, обнюхивают друг друга, поощряйте их лакомством.
4. Уделяйте любимцам одинаковое количество внимания. Также не стоит наказывать одного, когда это видит другой.
5. С помощью пульверизатора пресекайте агрессию, если она появится.
Читайте также: Без кота и жизнь не та
Фото превью: Усатики
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.
Эксперты из The National Interest рассказали о том, что Соединенные Штаты могут завоевать Россию всего за три месяца.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.