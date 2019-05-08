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Ирина Гусакова

Нацисты утверждали, что научили таксу разговаривать: занимательные факты

Зоосфера » Собаки

Эти забавные создания, которые кажутся такими несуразными с их короткими лапками и длинным телом, все же заслуживают отдельного внимания, ведь они настолько маленькие и забавные, что непроизвольно вызывают умиление, словно котята.

 

Предлагаем ознакомиться с интересными фактами об этих животных.

  1. Такс вывели (произошло это событие в землях Германии) не для умиления хозяев, а для охоты на барсуков. В действительности это серьезные псы, а короткие лапы и маленькое тельце — это их козырь, ведь тогда можно с легкостью залезть в барсучью нору. А вот вступить в схватку с обитателем норы таксе вовсе не составит труда, ведь она бесстрашная.
  2. Император Вильгельм II очень любил эту породу, в связи с этим после Первой мировой популярность такс пошла на спад. Этих собак даже изображали в карикатурных образах на картинах как символ недалеких и не блещущих умом представителей враждебной нации.
  3. Этим собакам большое значение придавали нацисты. В 1930-х годах ученые Германии проводили уникальные испытания, в рамках программы, как утверждалось, нацисты научили такс говорить (а также читать) и общаться с помощью телепатии. Так что репутация породы тогда вновь очень пострадала.
  4. Такс любили представители творческих профессий. Например, Энди Уорхол, легенда поп-арта, брал свою таксу на интервью, если ему не нравились вопросы журналиста, то он позволял своей собаке на них "отвечать". Нравились таксы и Пикассо. Таксы были и у английского художника Дэвида Хокни.
  5. Такса стала первой собакой, которую клонировали. 12-летнего Винни из Великобритании "скопировали" южнокорейские ученые. Утверждалось, что копия была похожа на оригинал во всем: и внешне, и по характеру. У собак были даже одни и те же привычки.
  6. Таксы отличаются отменным аппетитом, эти маленькие животные ненасытные и склонны к набору веса, поэтому хозяевам следует следить за рационом питомца, чтобы он не располнел. Ожирение значительно сокращает жизнь таксы.
  7. Несмотря на короткие ножки и маленький размер, таксы обожают бегать, при этом у них развит дух соперничества. По этой причине порода с 70-х годов принимает участие в собачьих бегах, соревнуясь с собаками других пород. Забеги сначала проходили в Австралии, потом их перенесли в США. Конечно, победителями таксы не становились — все же лапы не те, но удовольствие явно получали.
  8. Такс любил русский классик Антон Чехов. Его "Каштанка" была "помесью таксы с дворняжкой". Чехов даже негодовал, когда на иллюстрации к книжке художник изобразил вместо таксы бульдога. Были у Чехова и свои таксы — черный Бром и рыжая Хина. Чехов часто разговаривал со своими любимицами и писал им письма, когда уезжал заграницу.
  9. Наполеон тоже любил эту породу, в его жизни было много такс. Умирая, император не забыл оставить указания: как ухаживать за его питомцами, а также попросил похоронить их, когда они умрут, в могиле вместе с ним.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы собака животные
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