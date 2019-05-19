Норвежская лесная кошка выглядит сурово, но добродушна, ласкова и вызывает восхищение

Норвежская лесная кошка выглядит достаточно сурово, но не стоит обманываться внешностью. Ее предкам пришлось выживать в холодных странах, отсюда и выносливость, и сила, и соответствующий внешний вид. Они знали только холод, прячущихся под снегом мышей и редкие минуты, проводимые возле очага в человеческом доме. У них не было возможности свернуться на диване рядом с хозяином в тепле и уюте, отведав перед этим колбасы. Но и современная норвежская кошка не потеряла особенностей своих прародителей. Эта порода чрезвычайно вынослива и неприхотлива.

История породы

Никто точно не знает, откуда взялась норвежская лесная кошка. Одни исследователи утверждают, что ее предком была черно-белая короткошерстная кошка, которая участвовала в походах викингов как штатный корабельный рыболов. Согласно другой версии, норвежская кошка происходит от ангорской, привезенной в северные страны с крестоносцами. Скрещиваясь с дикими кошками, обитавшими в норвежских лесах, и местными домашними, она постепенно стала принимать современный вид. Для того чтобы пережить холодную зиму, требовалась густая длинная шерсть, ставшая отличительной чертой породы.

Крупные и сильные, кошки вызывали невольное восхищение у норвежцев и попали даже в их легенды и сказания, в которых имеется некто Skogkatt, то есть "лесной кот", пушистый и способный карабкаться по отвесным скалам. Глядя на то, с какой легкостью норвежская лесная кошка забирается на дерево, можно поверить, что именно она стала прообразом того кота. Другая легенда рассказывает о том, как Тор лишился своей могучей силы из-за змея Ермунганда, подкравшегося к нему, превратившись в того самого лесного кота. Тем не менее официального признания в качестве породы норвежская лесная добилась только в 1977 году. Тогда же король Улаф V объявил о том, что эта порода является официальной норвежской кошкой и причислил ее к символам страны.

Характер норвежской кошки

Несмотря на свой грозный вид, норвежская лесная кошка — добродушное, ласковое и терпеливое существо. Самые настойчивые и грубые детские игры с такой кошкой никогда не заканчиваются выпущенными когтями. Не отличаются норвежцы и мстительностью. Кошка хорошо ладит с собаками, во многом благодаря своим размерам. Это очень умная порода, которая любит уважительную ласку, без ненужных нежностей и сюсюканья. Недоверчивы к незнакомцам, обожают игры и всевозможное активное времяпрепровождение. С удовольствием принимают участие во всех домашних делах.

Уход за норвежской лесной кошкой

Несмотря на размеры (в холке — около 30-40 см, вес — 9-10 кг), норвежская лесная кошка легко живет в квартире, но только не самой маленькой. Кошке нужно достаточно места, чтобы играть, бегать и прыгать. Время от времени рекомендуется вывозить норвежскую кошку на природу, чтобы она могла побегать по траве и полазать по деревьям. При последних упражнениях кошку лучше всего держать на поводке. Страсть к деревьям у них очень велика. Стоит отвернуться на мгновение — и норвежский лесной кот уже оглашает округу пронзительным воплем с верхушки ближайшей сосны, а уговорить его слезть оттуда может быть затруднительно.

Для того чтобы роскошная шерсть норвежской лесной кошки была в идеальном состоянии, рекомендуется раз в несколько дней расчесывать ее. Во время линьки расчесывать придется ежедневно. Особенности шерсти таковы, что она почти не спутывается и легко поддается расчесыванию.

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