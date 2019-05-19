Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Норвежская лесная кошка выглядит сурово, но добродушна, ласкова и вызывает восхищение

Зоосфера » Кошки

Норвежская лесная кошка выглядит достаточно сурово, но не стоит обманываться внешностью. Ее предкам пришлось выживать в холодных странах, отсюда и выносливость, и сила, и соответствующий внешний вид. Они знали только холод, прячущихся под снегом мышей и редкие минуты, проводимые возле очага в человеческом доме. У них не было возможности свернуться на диване рядом с хозяином в тепле и уюте, отведав перед этим колбасы. Но и современная норвежская кошка не потеряла особенностей своих прародителей. Эта порода чрезвычайно вынослива и неприхотлива.

История породы

Никто точно не знает, откуда взялась норвежская лесная кошка. Одни исследователи утверждают, что ее предком была черно-белая короткошерстная кошка, которая участвовала в походах викингов как штатный корабельный рыболов. Согласно другой версии, норвежская кошка происходит от ангорской, привезенной в северные страны с крестоносцами. Скрещиваясь с дикими кошками, обитавшими в норвежских лесах, и местными домашними, она постепенно стала принимать современный вид. Для того чтобы пережить холодную зиму, требовалась густая длинная шерсть, ставшая отличительной чертой породы.

Крупные и сильные, кошки вызывали невольное восхищение у норвежцев и попали даже в их легенды и сказания, в которых имеется некто Skogkatt, то есть "лесной кот", пушистый и способный карабкаться по отвесным скалам. Глядя на то, с какой легкостью норвежская лесная кошка забирается на дерево, можно поверить, что именно она стала прообразом того кота. Другая легенда рассказывает о том, как Тор лишился своей могучей силы из-за змея Ермунганда, подкравшегося к нему, превратившись в того самого лесного кота. Тем не менее официального признания в качестве породы норвежская лесная добилась только в 1977 году. Тогда же король Улаф V объявил о том, что эта порода является официальной норвежской кошкой и причислил ее к символам страны.

Норвежская лесная кошка: история породы, характер, уход. 403698.jpeg
 

Характер норвежской кошки

Несмотря на свой грозный вид, норвежская лесная кошка — добродушное, ласковое и терпеливое существо. Самые настойчивые и грубые детские игры с такой кошкой никогда не заканчиваются выпущенными когтями. Не отличаются норвежцы и мстительностью. Кошка хорошо ладит с собаками, во многом благодаря своим размерам. Это очень умная порода, которая любит уважительную ласку, без ненужных нежностей и сюсюканья. Недоверчивы к незнакомцам, обожают игры и всевозможное активное времяпрепровождение. С удовольствием принимают участие во всех домашних делах.

Норвежская лесная кошка: история породы, характер, уход. 403699.jpeg
 

Уход за норвежской лесной кошкой

Несмотря на размеры (в холке — около 30-40 см, вес — 9-10 кг), норвежская лесная кошка легко живет в квартире, но только не самой маленькой. Кошке нужно достаточно места, чтобы играть, бегать и прыгать. Время от времени рекомендуется вывозить норвежскую кошку на природу, чтобы она могла побегать по траве и полазать по деревьям. При последних упражнениях кошку лучше всего держать на поводке. Страсть к деревьям у них очень велика. Стоит отвернуться на мгновение — и норвежский лесной кот уже оглашает округу пронзительным воплем с верхушки ближайшей сосны, а уговорить его слезть оттуда может быть затруднительно.

Для того чтобы роскошная шерсть норвежской лесной кошки была в идеальном состоянии, рекомендуется раз в несколько дней расчесывать ее. Во время линьки расчесывать придется ежедневно. Особенности шерсти таковы, что она почти не спутывается и легко поддается расчесыванию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы история
Новости
Профессор Лазебник: в новогоднюю ночь нельзя садиться за стол голодным
В ДНР сообщили о задержании троих убийц семьи с детьми под Донецком
Жители Орска торговали топливом из Казахстана на взрывоопасных заправках
Украина выпросила у Пентагона Starlink: "Это как ядерное оружие"
Замглавы Минобороны Украины Маляр: задача российской армии — занять ДНР за неделю
Акопов: Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку"
Марочко: Киев наращивает группировку ВСУ в Харьковской области
В Киеве на акции протеста против отключения электроэнергии произошла стрельба
Полянский: украинский "саммит мира" без участия в нём России невозможен — "Дипломатия 404"
Global Times: США на Украине повторяют "афганскую стратегию" против России
Популярное
Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине

Макгрегор уверен, что разгром ВСУ может стать "началом конца" украинского конфликта.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: в США начинают терять интерес к Украине
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Sohu: в США радовались "заморозке" средств России, пока не всплыл один нюанс
Хатылев: ударивший по аэродрому в Энгельсе дрон не был запущен с территории Украины
В России военные изобретатели предложили применить в СВО межконтинентальные ракеты "Сатана"
Знак зодиака 27 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев В США жителям советских республик готовят вариант индейских резерваций Сергей Лебедев Олег Сотников: "Донбасс — это только начало" Анжела Якубовская
Минобороны РФ: при атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе погибли трое военных
FT: тактика Суровикина снизила шансы ВСУ на успешное наступление на Южном направлении
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Офицер Мерфи: ЦРУ и MI-6 готовят диверсии в Москве и по всей России
Последние материалы
Мирный саммит ООН как судилище над Россией – новая идея от Украины
Акопов: Запад решил сыграть с Россией в ядерную "русскую рулетку"
Ветеринары рекомендуют кошачьи тренировки, чтобы сохранить здоровье питомца до старости
Марочко: Киев наращивает группировку ВСУ в Харьковской области
В Киеве на акции протеста против отключения электроэнергии произошла стрельба
Полянский: украинский "саммит мира" без участия в нём России невозможен — "Дипломатия 404"
Global Times: США на Украине повторяют "афганскую стратегию" против России
Нутрициолог Гончар: мёд манука, кинза и бананы помогут победить изжогу
GT: Россия показывает силу в противостоянии Западу и в военной сфере, и в экономике
Лавров: Предложения РФ по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить "подобру-поздорову"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников