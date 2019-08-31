Такса: история породы, характер, уход

Несмотря на свой несколько странный вид, такса является одной из самых популярных пород, и продолжается так больше ста лет. Как и в случае с некоторыми другими породами, тот, кто однажды завел таксу, вряд ли возьмет другую собаку. Есть нечто особенное и милое в этой очаровательной и ласковой собаке с длинным телом и кривыми короткими лапками.

История породы

Собаки, похожие телом на современную таксу, были известны уже в Древнем Египте. Имеются фрески возрастом в четыре тысячи лет, на которых изображены такие собаки.

Схожие домашние питомцы присутствуют и на рисунках, принадлежащих ассирийской культуре, не говоря уже о Древнем Риме. Во время раскопок римского Форума были найдены скелеты собак с характерными телом и лапами.

Современные исследователи считают, что таксы происходят от некоей разновидности древней гончей, коротконогой собаки, известной как охотничий бракк. Как ни странно звучит, но по международной классификации таксы относятся к гончим.

Знакомые нам таксы ведут свое происхождение из Германии. Здесь уже во втором веке до нашей эры были известны похожие собаки. С ростом городов в 16 веке такса сделалась популярной среди возникшего нового сословия горожан — бюргеров. Они тоже любили охоту, но предпочитали норную ее разновидность, для которой такса была идеальна. Плюс ко всему содержать и учить таксу было очень легко.

В 18 веке такса приобретает привычные нам черты. Такс становится много, они распространяются по Европе. В Германии же на тот момент уже имеется большое количество питомников и производится разделение породы на декоративных и рабочих собак. Первый стандарт породы появляется в 1870 году.

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Характер

Такса — энергичная, любопытная и достаточно игривая собака. С возрастом питомец становится менее склонным к играм, но приобретает то, что называется "азарт". В таксе просыпается охотник, который начинает принюхиваться ко всему в поиске того, что может быть дичью. За увлекательным занятием выслеживания и преследования дичи, которой, вероятнее всего, окажется бездомная кошка, такса может забыть обо всем, не слышать команды хозяина. Нередко такса и намеренно убегает от хозяина, чтобы поохотиться на воле. Это своеволие должно пресекаться посредством упорной дрессировки еще в щенячьем возрасте.

Такса очень любит хозяина и легко ладит с детьми. Впрочем, из-за своих маленьких размеров детей такса скорее боится. Но всегда готова поучаствовать в их играх.

С кошками ситуация примерно такая же. Учитывая, что кошка может оказаться равной по размерам таксе, их совместное существование в большинстве случаев происходит в обстановке вынужденного принятия.

Обучение таксы потребует много времени и упорства. Эта порода не очень любит выполнять команды, что вынуждает владельца быть терпеливым и настойчивым в процессе дрессировки.

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Уход

Гладкошерстная такса легко может замерзнуть. Особенно это касается щенков. Но даже длинношерстная разновидность этой породы все равно должна иметь теплую подстилку. Особенно опасны для таксы сквозняки. Гладкошерстную таксу можно лишь время от время протирать мокрой тряпочкой и мыть по мере необходимости. Длинношерстную придется вычесывать пару раз в неделю. Линяет такса по весне и осенью.

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Фото превью: vashipitomcy.ru