Почему кошки едят траву, если их хорошо кормят

Многие любители кошек часто удивляются, почему при хорошем сбалансированном питании кошка продолжает есть траву во дворе. Почему кошка ест траву и что в ней такого особенного? У зоологов нет конкретного ответа, что именно заставляет кошку есть траву. А вот версий по этому поводу — хоть отбавляй.

Восполняют запас витаминов

Одна из них, что кошки совсем не едят траву, а только откусывают, жуют, а затем выплевывают. Таким оригинальным способом они восполняют запас витаминов, добывая их из травы. В их число, например, входит фолиевая кислота.

Чистят свой желудок

Наиболее правдоподобной является версия, что кошки едят траву, потому что им нужно почистить свой желудок. Ведь в дикой природе кошки получают свою пищу благодаря охоте. А после того как они поймали мышку, конечно же, они едят ее целиком, не отделяя мясо от костей. Из-за этого в желудок кошки попадают ненужные элементы — кости и шерсть. Кошка начинает есть траву, чтобы избавиться от них. Трава, попадая в желудок, абсорбирует неусвоенные элементы пищи и провоцирует у кошки рвоту и естественным способом животное избавляется от всего лишнего.

Кроме того, не стоит забывать о чистоплотности этих животных. Каждый день кошка тратит много времени на уход за шерстью, при этом шерсть попадает в желудок, где она не переваривается, а накапливается в виде кома. С помощью травы кошка отрыгивает эту шерсть, тем самым чистит свой желудок.

Трава необходима для здоровья кошек

Так что поедание травы необходимо для здоровья кошек, и нельзя запрещать им это делать. Только следует помнить о том, что есть растения, которые являются ядовитыми для них.

Можно, конечно, выгуливать своего питомца, и пусть он пощиплет травку во дворе. Но у дворовой травы есть ряд противопоказаний. Эта трава может быть токсичной из-за выхлопных газов и другой химии, а также на ней множество болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать отравления или болезни.

Поэтому, лучше создать такой "газон" дома. Вы можете самостоятельно выращивать полезную для кошек траву на подоконнике, и это не только обрадует вашего питомца, но и защитит ваши комнатные растения от его зубов.

Пырей, мята и злаки

Кошки любят есть траву под названием "пырей". Интересно, что для укрепления стула кошка будет искать молодые побеги травы, а для ослабления будет жевать жесткие старые стебли.

Еще кошки очень любят мяту, обладающую приятным для них ароматом.

Можно вырастить некоторые виды злаков. Для кошки хорошо подойдут пшеница, ячмень или овес. Семена можно приобрести в любом зоомагазине. Крупы на рынке и в супермаркете не подходят. Как правило, их обрабатывали химией, и они могут быть опасны для кошки.

Как вырастить траву

Для нашей "фермы" понадобится контейнер с дренажной системой в виде нескольких отверстий в днище, поддон под этот контейнер для излишней воды, грунт, купленный в ветеринарном магазине, прозрачная пленка и, соответственно, сами семена.

В контейнер нужно насыпать грунт, обильно его пролить, произвольно посеять наши семена и накрыть все это пленкой. Лучше всего поставить наш контейнер на освещенный солнцем подоконник или балкон в теплое время года. Как только ростки из пророщенных семян станут 2-3 см в высоту, пленку можно убирать. Ждём, когда трава подрастет до 10 см.

Затем останется только поставить наш контейнер в доступное для животного место. Кошки сами хорошо регулируют количество съеденной травы. Не стоит переживать, что она переест.

Фото превью: pochemuha.ru

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