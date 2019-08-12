Как варить собаке кашу

Перед тем как мы начнем обсуждать как правильно варить собаке кашу, хочу сказать, что лучше все-таки кормить собаку кормом. Но бывают всякие ситуации, а раз так, то давайте разберемся в этом вопросе.

Количество.

Для начала нужно сказать, что каша не может быть основной и постоянной едой собаки. Ее количество должно составлять примерно 20 — 40% от общего количества потребляемой пищи. Собака должна получать мясо в обязательном порядке. А каша должна всего лишь дополнять рацион.

Читайте также: Можно ли собаке кошачий корм?

Крупа.

Принято считать, что главные крупы, которые безопасны для собаки это рис и гречка. Также собакам можно давать овсяные хлопья, пшеничную кашу или ячневую кашу. Но эти крупы надо вводить осторожно, так как на них у собаки может быть аллергия или расстройства желудка. Иногда собаководы смешивают несколько видов круп, делая так называемую — смешанную кашу. Лично я не считаю такой способ приемлемым, если будут проблемы, то будет сложно определить причину. На мой взгляд каши лучше чередовать. Например, один день давать одну кашу, а другой день другую. Но иногда, собака проявляет интерес именно к смешанной каше. В таком случае можно готовить смесь из риса, овсяных хлопьев и гречки.

Читайте также: Фарш в рационе собаки

Приготовление.

Сразу надо отметить, что при условии получения собакой мяса в необходимом объеме, солить кашу не нужно. Собака нуждается в соли, но ее вполне достаточно в мясе. Но если вдруг, по какой-то причине собака ест мало мяса, то кашу обязательно надо подсолить.

Многие ошибочно полагают, что отваривая кашу на мясном бульоне, собака получит больше питательных веществ. Это заблуждение. В мясном бульоне нет ничего полезного. Более того, он содержит вредный для животного жир. Кашу нужно варить исключительно на воде. Ни в коем случае нельзя добавлять в нее специи.

Лучше всего добавлять в кашу овощи. Примерно за 10 минут до готовности в кашу можно добавить натертую морковь или другие овощи.

Перед тем как варить кашу, крупу нужно хорошо промыть. Варить кашу для собаки нужно вдвое дольше, чем для людей.

Читайте также: Ошибки в кормлении собаки

Существует два мнения: одни считают, что готовую кашу можно смешать с кефиром и мясом. Другие утверждают, что эти продукты надо давать отдельно. Лично я за раздельное питание.

Каша по своей консистенции должна быть жидкой и температурой не более 30С°.

Некоторые производители выпускают уже готовые смеси круп и овощей. Их не нужно варить, а просто заливают кипятком.

Важно понимать, что при любом виде кормления, любой новый продукт надо давать животному с осторожностью. Чтобы исключить аллергию.

Читайте также: Можно ли давать собаке яйца

Фото превью: belanta.vet