Аллергия у собаки: не проводите самостоятельное лечение

Иногда владельцы собак сталкиваются с таким неприятным моментом, как аллергия у питомца. Как правило, причиной является пища. Неправильное кормление или постоянная смена корма может вызвать аллергию.

Обычно аллергию вызывает белок, который содержится во множестве продуктов. Аллергическая реакция может возникнуть на:

сою,

красные овощи,

сладости,

кукурузу,

специи,

фрукты,

молочные продукты

и даже мясо.

Иногда хозяева наивно полагают, что создают полезное разнообразие в рационе животного, когда кормят его продуктами со стола и одновременно сухим кормом. Это ошибка. Такое кормление может запросто вызвать аллергию, причем причину будет очень сложно установить.

Также причиной аллергии могут быть укусы насекомых, реакция на медицинские препараты или бытовую химию.

У собак аллергия выявляется следующим образом. На коже начинается сыпь, и собака сильно расчесывает определенные места. Появляется много перхоти, или начинает выпадать шерсть (обычно локально). У собаки начинают течь слезы, а в уголках глаз скапливаются сухие сгустки. От питомца неприятно пахнет. Также аллергия может вызвать отит.

Не проводите самостоятельное лечение собаки. Аллергические реакции легко перепутать с другими заболеваниями. Поэтому нужно обращаться в ветеринарную клинику. В случае резкой и сильной аллергической реакции собаке можно дать любое противоаллергическое средство. Это может быть супрастин или лоратадин.

Если собака начинает задыхаться, что бывает после укуса ядовитых насекомых, надо ей срочно ввести противоаллергические препараты в виде инъекций.

Если вы обнаружили сильную аллергическую реакцию и ветеринар вам ее подтвердил, нужно срочно менять состав кормления. Обязательно поменять сухой корм на другой или лучше на гипоаллергенный. Если собака питается натуральными продуктами, необходимо сменить вид мяса и не давать продукты красного цвета. В качестве крупы для каши хорошо подойдет рис. Наблюдать при этом за собакой нужно не менее двух недель.

Важно определить продукт, на который у собаки аллергия. Если это продукт питания, его нужно исключить из рациона. Если это медицинский препарат, надо найти замену или аналог. Если это бытовая химия, уберите подальше во избежание контакта с ней животного.

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