Иногда люди заводят собаку считая, что та сможет быть няней для маленького ребенка. Почему-то люди думают, что степенный мудрый пес возьмет на себя некоторые родительские функции. И помимо защиты будет учить ребенка делать первые шаги. Другие, более знающие собаководы считают, что собака-няня — это животное, которое будет спокойно сносить неприятные вещи, на которые способны маленькие дети. К сожалению, оба мнения совершенно не верны.
В собачьей стае строжайшая иерархия. Даже сука иногда наказывает своих щенков, покусывая их. И быть уверенным в том, что собака будет терпеть, если ребенок ломает ей хвост, большая глупость. Более того, собака не всегда знает, как вести себя, если рядом маленький ребенок, а из-за этого может навредить малышу, сама того не желая. Именно хозяин должен донести до собаки, как надо обходиться с ребенком.
Конечно есть некоторые породы, которые хорошо ладят с маленькими детьми. Но основная проблема не в породе собаки, а в ее воспитании. Если вы научите пса яростно защищать ребенка от посторонних, может пострадать любой ребенок, приблизившийся к вашему малышу. Когда ребенок идет в воду, собака за редким исключением проявит к этому внимание. Собака знает, что сама она хорошо плавает и уверена, что ребенок тоже умеет плавать. Так что слепо надеяться на собаку нельзя.
Например, она может носить сумку. Собирать по дому разбросанные игрушки или просто очень нежно возиться с ребенком. Поверьте, простое общение собаки и малыша уже отлично влияет на развитие ребенка.
Важно понимать, что у собак сложное социальное поведение. Не нужно ругать и наказывать малыша во время общения с собакой. Собака поймет, что этот ребенок значительно ниже нее по статусу и сама начнет его наказывать. Любые проявления агрессии собаки в отношении ребенка должны пресекаться на корню.
В тоже время и малыша надо обучать общению с собакой. Объясните ребенку, что могут означать различные собачьи знаки, такие как прижатые уши или виляющий хвост. Обязательно внушите малышу, что нельзя причинять животному боль. Нельзя тянуть за уши, лезть в глаза и наступать на хвост.
С раннего детского возраста берите собаку на прогулку с ребенком. Собака должна привыкнуть к детской компании. Со временем она может стать любимицей среди деток. Но и собака должна быть подготовлена к такому вниманию. Ну и не забывайте учить малыша ухаживать за собакой, а начать можно с простого. Дайте возможность ребенку насыпать собаке в миску корм.
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