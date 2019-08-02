Хлеб в рационе собак

Хозяева собак часто бросают недоеденный хлеб в собачью миску. Зачем добру пропадать? Оказалось, что вопрос касаемо хлеба в рационе собак — достаточно сложен и неоднозначен.

Сам по себе — хлеб не является ядом. И возможно есть, те кто кормит свою собаку хлебом на протяжении долгого времени и не разу не столкнулся с проблемами. Но если подойти к вопросу профессионально, то можно сказать следующее.

Разные сорта и виды хлебобулочных изделий по-разному сказываются на здоровье собаки. Например, однозначно можно сказать, что различные начинки могут быть очень опасны. Изюм или орехи, могут вызвать аллергию. Тоже можно сказать о сахаре и шоколаде. Также к аллергенным может относится кукурузный и соевый хлеб.

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Собачья пищеварительная система устроена иначе человеческой. В природе волки и другие представители собачьей братии не питаются хлебом. Если в рационе собаки будет много хлеба, то это верный путь к ожирению. А хлеб, в составе которого есть дрожжи, часто вызывает вздутие и нередко боли.

Иногда белый хлеб вызывает у собак сильные запоры. Категорически запрещено давать собакам жареный хлеб или вообще жареное тесто, а также хлеб с плесенью. Плесень очень опасна, иногда собаки съевшие плесневелый хлеб, получали тяжелейшие отравления.

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Важно отметить, что собакам абсолютно противопоказаны такие продукты, как макароны, блины, пельмени и беляши. Очень опасно, если собака съест сырое дрожжевое тесто. Живые дрожжи в организме собаки сразу будет превращаться в алкоголь. Если собака съела тесто, то признаки отравления будут заметны уже через 10 мину. Даже обычные макароны в желудке собаки сильно разбухают и могут привести к сильному запору. Хлеб противопоказан щенкам, кормящим сукам и больным собакам.

Бывает так, что не получается покормить собаку обычным кормом, в этом случае собаке можно дать немного ржаных сухариков. Это не очень полезная еда, но изредка такой способ немного покормить животное — допускается. Можно использовать ржаные сухарики в качестве лакомства при дрессировке. Во всех остальных случаях хлеб надо полностью исключить из рациона собаки.

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Фото превью: lovely-dog.ru