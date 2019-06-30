Фарш в рационе собаки

Собаке в рационе требуется мясо и это закон. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Но вот как именно кормить собаку мясом и в каком виде его ей давать? Тут мнения расходятся. Некоторые владельцы в целях экономии дают собакам мясной фарш. Более того, часто обычное мясо заменяется мясокостным фаршем. Как правило неизвестно, что именно входит в такой продукт.



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Важно понимать, что пищеварительная система собаки устроена и работает совершенно не так как у человека. Это покажется невероятным, но собачий организм более уязвим, чем человечий. И буквально небольшого количества токсичного вещества хватит чтобы сильно покалечить собаку.

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Любопытно, но крупные куски мяса усваиваются собачьим желудком лучше, чем молотое мясо. Как правило в фарше, приобретенном на рынке или в супермаркете помимо самого мяса могут быть добавки не только бесполезные, но и довольно вредные. А если даже делать фарш самостоятельно, то такая консистенция плохо переваривается и не дает собаке в полной мере утолить чувство голода.

Лучше всего давать собаке крупно порезанные куски мяса, которые следует чередовать с субпродуктами. Собаки очень любят такие субпродукты, как говяжий желудок, говяжьи щеки, сердце и легкие. Надо помнить, что вместе с этими продуктами следует добавлять костную муку и добавки с кальцием.

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Даже самый качественный фарш не способен полностью пополнить организм собаки нужными веществами. Настоящую опасность представляет для собаки, дешевый куриный фарш. В его состав входит очень мало мяса. В основном он состоит из костей, костного мозга, шкуры и жира. Такой фарш крайне вреден для животного.

Как правило, многие вводят фарш в рацион собак ради экономии или для пополнения кальцием. Но и тот и другой случай, является ошибкой. В первом случае здоровье собаки нужно поставить на первое место. А во втором случае, количество кальция, полученного таким образом будет ничтожно.

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Единственным случаем, когда фарш добавляют в рацион собаки, если нет возможности давать натуральное мясо. Зачастую это питомники для бродячих животных, но и в этом случае его мешают с кашей, так как его нужно употреблять в небольших количествах. Ещё можно давать натуральный мясной фарш щенкам с полутора до двух месяцев.

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Фото превью: media.gettyimages.com