Гуляют с собакой не только для того, чтобы она сходила "в туалет"...

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — это друг и компаньон человека на протяжении тысячелетий. Она пришла в жизнь человека не просто, а с целью помочь ему и защитить. В основном собаки довольно активные существа. В играх они совершенствуют свои навыки. Для некоторых пород жизненно необходимо активное движение. Если собака будет всегда сидеть дома, она попросту поглупеет и приобретет множество недугов. Ежедневные прогулки очень важны для собаки. Они должны постоянно тренировать обоняние и мышцы. Гуляют с собакой не только для того чтобы она сходила "в туалет", но и для физического развития питомца и обострения чутья.

И собаке, и хозяину сплошная польза от прогулок

Например, представители охотничьих пород сильно страдают от отсутствия возможности делать то, что заложили в нее человек и природа. С такими собаками надо не просто гулять, а иногда и вывозить за город, где они смогут вдоволь набегаться.

Крупные служебные собаки нуждаются в ежедневных прогулках, которые должны длиться не менее часа. При этом они не должны быть все время на поводке. Собака нуждается в активной игре, прохождении полосы препятствия и простой дрессировке. Это будет хорошо стимулировать мозговую деятельность и физическое состояние. Ну и хозяину от таких прогулок одна польза.

во-первых, это хорошо для здоровья;

во-вторых, уставшая после прогулки собака не склонна разрушать жилище.

Надо помнить, что собака устроена так, что в отсутствие физических нагрузок она быстро наберет вес и разжиреет, а это приведет к болезням сердца и суставов. И сама продолжительность жизни резко сократится.

Не все собаки любят активные прогулки

Если у вас спокойное животное, не стоит изводить его непосильными тренировками. Достаточно длительной, степенной прогулки по парку.

Если человек постоянно занят и не имеет времени на длительные прогулки, тогда нужно заводить маленькую декоративную собачку. Некоторых из них можно вообще не выгуливать, они хорошо приучаются к лотку, и вся их активность ограничивается беготней по квартире и прыжками на диван. Но если вы действительно любите своего питомца, то даже с такой маленькой собачкой нужно выходить на воздух. Другое дело, что достаточно будет и 20 минут.

Перед тем как приобрести собаку, подумайте, а будет ли у вас время и желание гулять? Возможно, вам надо подумать о породе, которая не так активна. Помните, что выгуливать вашего друга придется в любое время года и в любую погоду.