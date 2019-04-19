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Ирина Гусакова

Сова — это не волнистый попугайчик: советы по содержанию птицы в доме

Зоосфера » Птицы

В наши дни многие предпочитают держать дома не банальных кошечек и собачек, а питомцев более необычных. К таковым относятся как всевозможные рептилии (вплоть до ядовитых змей и крокодилов), так и различные птицы, включая и хищных. К последним относится и сова, неожиданно ставшая достаточно популярной в качестве домашней птицы. Являясь символом мудрости, эти птицы восхищают своими огромными глазами и невероятным умом. Способствовала увеличению количества сов в домах и популярность Гарри Поттера. Но сова — это не волнистый попугайчик, поэтому тут стоит поговорить о тонкостях в содержании.

Сова как домашнее животное

Нет никакого запрета на то, чтобы держать сову в доме. Но тот, кто хочет завести эту хищную дикую птицу, должен понимать ее нужды и особенности. Продолжительность жизни совы на воле составляет примерно 10 лет, а в неволе она увеличивается до 40 лет и более. Сова очень привыкает к определенному месту, условиям содержания и людям. Она может не брать корм из рук незнакомых людей и очень тяжело переживать переезд в новую клетку.

Сова — умная птица со сложным поведением.  Она привязывается к людям, считает их членами своей семьи или стаи и может умереть, если хозяин будет долго отсутствовать. В природе совы живут парами. Если в неволе у совы не будет партнера своего вида, то таковым она будет считать хозяина. Отсутствие внимания со стороны хозяина или его долгое отсутствие будут тяжело восприниматься птицей. Она может начать нервничать, плохо есть и издавать взволнованные крики. Особенно громко совы кричат во время брачного периода.

Сове непременно нужно место, где она сможет летать. Это может быть комната или вольер, но место должно быть достаточно просторное, так как размах крыльев некоторых видов сов доходит до полутора метров.

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Как подготовить комнату для совы

Комната, в которой сову будут выпускать погулять и полетать на воле, должна быть подготовлена. Из нее должно быть удалено все, что сова сможет сломать или разорвать. Совы — любопытные и игривые птицы. В качестве игрушек, как свидетельствуют владельцы, совы любят документы, деньги, драгоценности, украшения, телефоны и все остальное, чем обычно очень дорожит их хозяин. Все, что может заинтересовать сову, должно быть спрятано в запирающиеся ящики.

На окнах должны быть плотные шторы. Никаких тюля и легких занавесок — в них совы нередко путаются и, совершая от страха беспорядочные движения, ломают себе крылья и лапы. Окна следует занавесить, а зеркала убрать, так как сова может попытаться пролететь сквозь них. Клетка с совой должна располагаться на таком месте, где есть и солнце, и тень. В помещении, где сову выпускают на волю, она не должна встретить маленьких предметов, так как совы нередко их глотают.

Как содержать сову дома. 403374.jpeg

Кормление сов

Вопреки распространенному мнению живущей дома сове нельзя просто давать мясо из магазина. В зависимости от вида сова должна получать в пищу

  • мышей,
  • червей,
  • больших насекомых,
  • улиток,
  • кроликов,
  • ящериц.

В среднем в день сове нужно от двух до четырех грызунов или немного большее количество ящериц. Сова не ест падаль. В идеальном варианте она должна питаться живой пищей. На крайний случай — пищей, хранившейся в морозилке. Грызуны, ящерицы и прочая подобная пища дается сове полностью, так как и кости, и перья необходимы ее организму, она получает из них полезные для себя вещества. Один день в неделю для совы делается разгрузочным. За состоянием птицы нужно тщательно следить, так как совы легко набирают лишний вес.

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Уход за совой

У совиного помета сильный запах. Перья совы, помет, частички пищи обычно разлетаются из клетки по всей комнате. Во время линьки клетка или вольер станут особенно грязными. Замок на клетке должен быть достаточно сложным. С простой задвижкой или щеколдой птица легко справится.

Также рекомендуется ставить в клетку или вольер тазик с водой, чтобы сова могла искупаться.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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