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Автор Ирина Гусакова

Тайский риджбек: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки

Тайский риджбек — это древняя порода, которая с давних времен помогает человеку в охоте и охране его жилища. Это необычная, изящная и сильная собака, которую мало знают за пределами Юго-Восточной Азии.

Тайский риджбек: история породы, характер, уход

История породы

История тайского риджбека уходит к тем временам, когда древние люди стали приручать собаку. Предки риджбека происходят из Вьетнама и постепенно добрались до Таиланда и других стран Азии. Родиной современного тайского риджбека считаются восточные острова Таиланда и индонезийское побережье этой страны. Генетические исследования тайских риджбеков показывают, что изначально эти собаки непосредственно происходят от волков. Позднее человек отбирал наиболее послушных и покладистых представителей, таким образом формируя домашнюю собаку вообще и тайского риджбека в частности. У современного риджбека больше общего с австралийскими динго, чем с домашними собаками. Само слово риджбек обозначает полоску шерсти на спине собаки, растущую в обратном направлении, то есть от хвоста к голове.

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Риджбек считается великолепным охотником. Добычей его были косули, кабаны и куницы. Не боится риджбек вступить в схватку и со змеей. Помимо этого, порода хорошо выполняет охранную и защитную функцию. Несмотря на свою древнюю историю, только в 1989 году риджбек был признан азиатской кинологической ассоциацией, а в 1983 году был зарегистрирован международной кинологической федерацией FCI как порода номер 338.

Шёрстный покров риджбека

Риджбеки относятся к короткошёрстным породам собак. Своей мягкостью волоски напоминают дорогой велюр. Подшёрсток почти полностью отсутствует. Шёрстный покров животных делят на четыре категории.

  • Суперкороткий велюр (длина волосков – 0,1-0,3 см). Выглядит наименее презентабельно, поскольку издалека собака кажется облысевшей. При этом короткая шерсть не защищает риджбека от укусов насекомых, которые «украшают» корпус пятнами и волдырями.
  • Бархат (длина волосков – 0,5-0,8 см). Нежная и приятная на ощупь. Великолепно справляется с выполнением защитной функции, в отличие от предыдущего типа.
  • Короткий (длина волосков – до 1 см). Расценивается как промежуточный тип между бархатным и стандартным.
  • Стандартный (длина волосков – 1-2,5 см). Шёрстный покров защищает не только от назойливых насекомых, но и от неблагоприятных климатических условий.

Ключевая особенность тайских риджбеков – чётко контурируемый гребень на спине. Среди его распространённых форм выделяют:

  • скрипку;
  • гитару;
  • стрелу;
  • кеглю;
  • седло;
  • иглу;
  • лист;
  • перо.

Окрас риджбека

Стандарт признаёт сплошные окрасы следующих оттенков:

  • светлого палевого;
  • голубого;
  • красного;
  • чёрного.

Допустимо белое пятно на груди животного.

Характер риджбека

Риджбек — спокойная, умная собака, которая не любит конфликтов и лишних волнений. Он мгновенно реагирует на любую опасность членам семьи, но в обычной обстановке никак не демонстрирует агрессивности. Игривая и любознательная, эта собака с удовольствием проводит время с детьми, но на других домашних животных может охотиться в угоду своим охотничьим инстинктам.

Тайские риджбеки могут издавать нетипичные для собак звуки, подобные на слух невнятному бормотанию. Лает эта собака только в исключительных случаях. Ко всему новому риджбек относится подозрительно и будет долго изучать нового человека, прежде чем приблизится к нему.

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Уход за риджбеком

Это очень чистоплотная порода. Несмотря на свою короткую шерсть, она достаточно сильно линяет. Вычесывать собаку нужно достаточно часто. Особое внимание нужно уделять "риджу" — той самой растущей против основной шерсти полоске вдоль позвоночника, так как является излюбленным место для воспалений и паразитов. Риджбеку требуется теплое место, он очень плохо переносит холод.

Терпеть не может воду и никогда не полезет в грязь. Поэтому мыть его нужно не чаще, чем раз в пару месяцев. В городских условиях, когда на улицах много людей, машин и собак, щенок тайского риджбека может пугаться и стараться спрятаться или как можно скорее вернуться домой. Для того, чтобы преодолеть это и получить охранника и защитника, хозяину придется терпением и упорством преодолеть страх риджбека перед всем новым и шумным.

Будучи охотничьей породой, он требует продолжительных прогулок и физической активности.

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Фото превью: admiral.pp.ua

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