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Автор Ирина Гусакова

Топ-5 гипоаллергенных пород собак

Зоосфера » Собаки print

Считается, что большинство людей хотят завести собаку, но так и не решаются на столь ответственный шаг, и причин для этого множество. Кто-то думает, что его финансовое состояние не позволяет содержать собаку, другим мешает сделать это маленькая жилплощадь. Но есть люди, которые не могут позволить себе завести собаку из-за аллергии. К их радости, в мире имеется немало так называемых гипоаллергенных пород. Впрочем, нужно понимать, что даже гипоаллергенные породы не гарантируют полного отсутствия аллергии.


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Причиной аллергии является не сама шерсть, как считается. Белки, которые вызывают аллергические реакции, содержатся также в слюне и перхоти животных. Шерсть, которая при линьке животного оказывается повсюду, легко поднимается в воздух и распространяет с собой перхоть. Все это и приводит к аллергии.

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Поэтому к гипоаллергенным относятся, прежде всего, породы, которые почти не линяют и выделяют мало слюны. Все зависит от того, насколько человек чувствителен к аллергенам. Для некоторых и безволосые собаки окажутся достаточным их источником. Кроме того, очень важна индивидуальная чувствительность. У кого-нибудь может быть аллергия на овчарок и ротвейлеров, но при этом не будет никакой реакции на хаски.

Чем крупнее собака, тем больше вероятность того, что возникнет аллергия. Постоянно лающая собака неизбежно разбрызгивает при этом частички слюны. Все это следует учитывать. Идеальным выбором будет маленькая собака, не любящая лаять. Предлагаем вам породы собак для аллергиков.

Бишон Фризе

Также известные как французские болонки, эти собаки обладают кудрявой шерстью и мало линяют. Они легко обучаемы, подвижны, игривы и любят играть с детьми.

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Басенджи

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Фото: Про породы собак

Эта короткошерстная собака почти не имеет запаха. Она не любит лаять, и чаще всего от нее нельзя услышать ничего, кроме скулящих подвываний. Порода считается умной и легко обучаемой, но очень энергична, так как принадлежит к охотничьим.

Американский бульдог

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Фото: ZooClub.ru

Это достаточно крупная собака, которую относят к бойцовым. У нее широкая грудь, массивное тело и тяжелая приплюснутая голова бульдога. Это умная, ловкая собака с шерстью длиной чуть более сантиметра. Американский бульдог будет великолепным охранником и защитником, но при его дрессировке, как и со всеми бойцовыми породами, придется проявить настойчивость и силу.

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Котон де Тулеар

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Фото: zooglobal.ru

Эта порода совершенно не линяет. Эта маленькая белая собачка — пушистое средоточие умиления. Она любит играть, невероятно дружелюбна, обожает проводить время с хозяином. Будет великолепным спутником в детских играх.

Папильон

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Фото: Догипедия

Очаровательная собачка с характерными ушками, сходство которых с крыльями бабочки и подарило породе название (папильон в переводе с французского — "бабочка"). Эта порода не линяет и не производит характерного запаха собаки. Эта маленькая собачка представляет собой одну из тех пород, которые великолепно выглядят на диванных подушках или на руках у очаровательных женщин. Для детей она станет полным энергии соучастником игр и приключений, но следует учитывать хрупкость маленького папильона, которого легко может травмировать даже ребенок.

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Фото превью: realpet.ru

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