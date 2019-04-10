В последнее время в нашей стране стало модно заводить домашних декоративных кроликов. Но прежде чем поддаться влиянию моды, прочитайте нашу статью о содержании кроликов в домашних условиях. Ведь недаром Антуан де Сент-Экзюпери сказал: "Мы в ответе за тех, кого приручили".
Что же общего среди декоративных кроликов? Они живут от пяти до 12 лет, в зависимости от породы. Они не шумные по сравнению с другими популярными домашними питомцами. Также кролики не вредят мебели, но провода лучше спрятать, погрызть они любят.
Если с породой вы определились, то можете смело переходить к подготовке появления нового питомца в доме.
Запомните, сначала покупается клетка и дополнения к ней, а потом только кролик! Что это за дополнения? А это поилка, колесо (кролики любят бегать), лоток, игрушки (всевозможные маленькие шарики).
Клетку необходимо сразу преобретать большую, так как кролики быстро растут. Стандартный размер — один метр.
Комфортной температурой является плюс 18-20 градусов, а относительная влажность воздуха — 50 процентов.
Не ставьте вольер на открытое солнце, так как кролики очень чувствительны.
В "доме" кролика необходимо сделать настил (сено) толщиной примерно от трех до пяти сантиметров. Замену нужно производить раз в две недели (кролики чистоплотны).
Лоток нужно вычищать ежедневно.
Плотно все закрепите. Если будет что-то отходить, то домашний питомец начнет это грызть.
Дно в вольере не должно быть скользким. Решетчатое дно категорически не подходит, так как лапки будут проваливаться.
Кролики чувствительны и могут простудиться от любого сквозняка. Нельзя ставить клетку около кондиционеров и батарей.
Питаются кролики сеном, кормом и водой. Из добавок — зелень, фрукты, овощи. Летом не нужно полностью менять сено на свежие травы.
Декоративные кролики трусливы, и поэтому держите их на руках крепко, так как они могут выпрыгнуть и навредить себе. Кролик может погибнуть, если спрыгнет с определенной высоты.
Категорически запрещается заводить крольчонка, если у вас есть маленькие дети. Они могут хватать его за уши, дергать за шерстку, и это может привести к стрессу у питомца (кролики начинают часто болеть).
Кролику необходимы прогулки и игры, он должен быть подвижным. Важно не отпускать его на прогулку без присмотра (он может сгрызть что-нибудь опасное для его здоровья).
Насчет прививок есть две точки зрения: первая — нужно ставить, если даже кролик не выходит гулять на улицу; вторая — нет необходимости их ставить, если кролик живет дома и не выходит на улицу. Решение о прививке принимать вам.
Если после прочтения нашей статьи вы все так же уверены в своем решении завести кролика, то вот вам шесть советов для грамотной покупки.
Удачи вам и вашему любимцу!
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