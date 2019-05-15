Пиренейская горная собака: жить в городских условиях ей тяжело

Пиренейская горная собака — это величественная и красивая порода, известная на протяжении многих веков. Изначально она использовалась для охраны отар овец в горах. В наши дни эффектный внешний вид этих собак с выразительными глазами сделал их привлекательными в качестве домашних питомцев. В прежние времена то была собака суровых горных пастухов, а позднее — изысканных аристократов. Ныне же каждый при желании может заполучить на свой диван эту изящную, сильную и преданную красавицу.

История породы

При раскопках в Пиренеях были найдены останки собак, датирующиеся 1800 годом до н. э. Одними из предков этих собак были мастифы. Крупные пастушьи псы с длинной белой шерстью следовали за отарами в горы и не боялись драки с волком или медведем. Помимо этого, пиренейская горная отличается очень громким и внушительным лаем, уже одного его может быть достаточно, чтобы отпугнуть зверя.

В Средние века размеры и характер собаки позволили использовать ее как охранную в замках и дворцах, а позднее она стала спутницей аристократии и могла видеть горы только из окон дворцов. Эта порода очень нравилась Людовику XIV.

Согласно легенде, именно пиренейская горная собака спасла Карла VI от напавшего на него быка.

Первая пиренейская горная оказалась в Лувре в 17-ом веке и очень быстро стала модной породой. Нередко ее использовали и для охоты в случае схватки с крупным хищником. Стандарт породы был создан в 1923 году, а в 1933-ем пиренейская горная собака была признана отдельной породой.

Характер

Жить в городских условиях собаке будет тяжело. Квартира для нее хуже конуры. Этой собаке нужно много места для прогулок и игры, пространство для бега и прыжков. Заводить такую собаку уместно, только если у вас есть дом с большой прилегающей территорией. Пиренейской горной нужны основательные физические нагрузки.

В домашней обстановке это спокойные и добродушные собаки. Достаточно сложно поддаются дрессировке, при том что во множестве ситуаций демонстрируют незаурядный ум. Для того чтобы дрессировка была удачной, хозяин должен не наказывать собаку, но стать для нее непререкаемым авторитетом. Пиренейская горная будет хорошим спутником для детских прогулок. Превосходно ладит с другими животными.

Уход

Роскошная шерсть собаки обладает густым подшерстком и требует постоянного ухода. Собака хорошо переносит холода и не боится намокнуть. Раз в неделю собаку придется расчесывать, а во время линьки делать это нужно будет каждый день. Раз в пару месяцев или когда собака сильно испачкается, ее придется мыть. Испачкавшуюся во время прогулки шерсть нужно протирать мокрой тряпкой. Сама по себе пиренейская горная очень аккуратная собака и не любит пачкаться, так что не придется особо беспокоиться о том, что ее белая шерсть станет черной.

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Пиренейская горная собака. Интересные факты