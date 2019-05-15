Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Пиренейская горная собака: жить в городских условиях ей тяжело

Зоосфера » Собаки

Пиренейская горная собака — это величественная и красивая порода, известная на протяжении многих веков. Изначально она использовалась для охраны отар овец в горах. В наши дни эффектный внешний вид этих собак с выразительными глазами сделал их привлекательными в качестве домашних питомцев. В прежние времена то была собака суровых горных пастухов, а позднее — изысканных аристократов. Ныне же каждый при желании может заполучить на свой диван эту изящную, сильную и преданную красавицу.

 

История породы

При раскопках в Пиренеях были найдены останки собак, датирующиеся 1800 годом до н. э. Одними из предков этих собак были мастифы. Крупные пастушьи псы с длинной белой шерстью следовали за отарами в горы и не боялись драки с волком или медведем. Помимо этого, пиренейская горная отличается очень громким и внушительным лаем, уже одного его может быть достаточно, чтобы отпугнуть зверя.

В Средние века размеры и характер собаки позволили использовать ее как охранную в замках и дворцах, а позднее она стала спутницей аристократии и могла видеть горы только из окон дворцов. Эта порода очень нравилась Людовику XIV.

Согласно легенде, именно пиренейская горная собака спасла Карла VI от напавшего на него быка.

Первая пиренейская горная оказалась в Лувре в 17-ом веке и очень быстро стала модной породой. Нередко ее использовали и для охоты в случае схватки с крупным хищником. Стандарт породы был создан в 1923 году, а в 1933-ем пиренейская горная собака была признана отдельной породой.

Характер

Жить в городских условиях собаке будет тяжело. Квартира для нее хуже конуры. Этой собаке нужно много места для прогулок и игры, пространство для бега и прыжков. Заводить такую собаку уместно, только если у вас есть дом с большой прилегающей территорией. Пиренейской горной нужны основательные физические нагрузки.

В домашней обстановке это спокойные и добродушные собаки. Достаточно сложно поддаются дрессировке, при том что во множестве ситуаций демонстрируют незаурядный ум. Для того чтобы дрессировка была удачной, хозяин должен не наказывать собаку, но стать для нее непререкаемым авторитетом. Пиренейская горная будет хорошим спутником для детских прогулок. Превосходно ладит с другими животными.

Уход

Роскошная шерсть собаки обладает густым подшерстком и требует постоянного ухода. Собака хорошо переносит холода и не боится намокнуть. Раз в неделю собаку придется расчесывать, а во время линьки делать это нужно будет каждый день. Раз в пару месяцев или когда собака сильно испачкается, ее придется мыть. Испачкавшуюся во время прогулки шерсть нужно протирать мокрой тряпкой. Сама по себе пиренейская горная очень аккуратная собака и не любит пачкаться, так что не придется особо беспокоиться о том, что ее белая шерсть станет черной.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пиренейская горная собака. Интересные факты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы собака история домашние животные
Новости
Кадыров: бойцы спецподразделения "Ахмат" ликвидировали группу диверсантов ВСУ
Анкара в октябре сократила импорт угля, нефти и газа из России
Сенатор Климов: некоторые политики на Западе хотели бы "уладить дело с русскими"
Марочко: Киев готовит провокацию с подрывом завода в Одессе
Первый армейский корпус НМ ДНР возводит инженерные сооружения вдоль реки Днепр
В Запорожье возник мощный пожар на газораспределительном пункте
Главными бенефициарами "зерновой сделки" стали три страны — среди них Турция
Российские учёные из Троицка создали метод мгновенного излечения от рака
Биолог Мальцева: мята способна отодвинуть старение и помочь пищеварению
Die Welt*: Шварцер заявила, что нужно прекратить военную помощь Украине
Популярное
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой

Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.

Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля" Ольга Лебедева Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Сладков объяснил перерывы в ударах по инфраструктуре Украины стратегией ВС РФ
Сладков объяснил перерывы в ударах по инфраструктуре Украины стратегией ВС РФ
Последние материалы
Анкара в октябре сократила импорт угля, нефти и газа из России
Сенатор Климов: некоторые политики на Западе хотели бы "уладить дело с русскими"
Марочко: Киев готовит провокацию с подрывом завода в Одессе
Первый армейский корпус НМ ДНР возводит инженерные сооружения вдоль реки Днепр
В Запорожье возник мощный пожар на газораспределительном пункте
Главными бенефициарами "зерновой сделки" стали три страны — среди них Турция
Российские учёные из Троицка создали метод мгновенного излечения от рака
Приучаем котёнка к лотку: набираемся терпения и ни в коем случае не кричим
Биолог Мальцева: мята способна отодвинуть старение и помочь пищеварению
Die Welt*: Шварцер заявила, что нужно прекратить военную помощь Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников